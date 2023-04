Système d’imagerie: leur technologie séduit l’armée américaine

Une PME de Lévis vient de vendre au département américain de la Défense un système d’imagerie de haute technologie qui suscite déjà un vif intérêt au sein des autres pays de l’OTAN.

Fondée en 2003, LR Tech se spécialise dans le sondage atmosphérique (qui sert notamment aux prévisions météorologiques) et dans la télédétection militaire.

« Nos clients font appel à nous lorsqu’aucun produit commercial ne répond à leurs besoins », précise l’entreprise sur son site web.

Contrat de 2,5 millions $

Il y a quelques années, la défense canadienne a demandé à LR Tech de mettre au point une nouvelle génération de senseurs hyperspectraux à haute définition. Cette technologie permet de déterminer la composition chimique précise de surfaces éloignées.

Baptisé SpIRS, l’appareil de LR Tech a répondu aux attentes. Ottawa a donc octroyé à l’entreprise de la région de Québec un contrat de 2,5 millions de dollars pour l’acquisition de deux exemplaires du SpIRS. Ils ont été livrés l’été dernier.

L’exploit réalisé par la PME québécoise n’est pas passé inaperçu au Pentagone. En août, le département américain de la Défense a passé une commande pour un système SpIRS et ce n’est probablement que le début.

« On s’inscrit dans un énorme programme qui peut mener à pas mal de choses », se réjouit Luc Rochette, président-fondateur de LR Tech. Selon lui, Washington pourrait acheter au moins quatre appareils SpIRS.

Aider les missiles à mieux voir

Le SpIRS n’est pas encore utilisé en situation de combat, mais l’objectif, c’est qu’un jour, il puisse permettre aux missiles à tête chercheuse d’éviter d’attaquer des avions « amis ».

Comment ? En examinant la traînée de gaz générée par les moteurs d’un appareil.

« Chaque moteur a une signature infrarouge unique », note M. Rochette.

L’appareil de LR Tech pourrait aussi servir à améliorer l’efficacité énergétique des moteurs d’avions, toujours en analysant leurs rejets.

« Et il y a d’autres applications que je ne connais même pas moi-même », glisse Luc Rochette en faisant allusion au caractère secret des activités militaires.

L’Italie a déjà signifié son intérêt pour le SpIRS et ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres pays de l’OTAN s’y intéressent également, dont le nouveau venu de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, la Finlande.

Bientôt une version bonifiée

À la demande d’Ottawa, LR Tech travaille déjà à une version bonifiée de son appareil qui permettrait de faire de la détection jusqu’à une distance de... 100 kilomètres !

« Autrement dit, tu ne vois absolument rien, mais tu peux déduire quelle sorte de carburant brûle au loin », s’enthousiasme M. Rochette.

LR Tech a l’habitude de faire affaire avec le gouvernement américain. L’entreprise a obtenu plusieurs contrats de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Par exemple, un appareil de LR Tech permet de générer des données météorologiques toutes les trois minutes. À l’heure actuelle, le moyen le plus utilisé pour obtenir ces informations, c’est de lancer des ballons-sondes... deux fois par jour.

Luc Rochette n’est pas encore à l’âge de la retraite, mais il se préoccupe déjà de l’avenir de son entreprise, qui emploie 24 personnes.

« Honnêtement, c’est difficile de trouver de la relève, confie-t-il. Il y a deux grosses entreprises qui m’ont approché pour m’acheter il y a environ cinq ou six ans. J’ai dit non, mais c’est certain que si je ne trouve pas de relève... Je ne veux pas que ça meure non plus. Je veux que ça continue, cette histoire-là. Est-ce que ça va être des étrangers qui vont acheter ? Je ne veux pas. J’aimerais que ça reste ici. »

LR Tech en bref

Spécialité : solutions de spectroradiométrie adaptées aux secteurs de la météorologie, de la défense et de l’aérospatiale

solutions de spectroradiométrie adaptées aux secteurs de la météorologie, de la défense et de l’aérospatiale Fondation : 2003

Employés : 24

Revenus annuels : plus de 6 M$