Nouvel album pour Brigitte Boisjoli: se guérir par la musique

Il y a quelques mois, Brigitte Boisjoli a eu une illumination, comme un coup de foudre incontrôlable. «Je devais écrire mes propres chansons», raconte celle qui a vécu son lot de défis personnels au cours des dernières années. Le fruit de son premier travail d’écriture et de composition en carrière est un franc et puissant nouvel album baptisé Mens-moi.

C’est lors d’un spectacle mettant en vedette l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau que Brigitte Boisjoli a ressenti, pour la première fois, une forte envie de voir un jour son public chanter les paroles qu’elle aurait écrites.

«J’ai chanté de tous les styles et des chansons de toutes sortes d’artistes, mais jamais mes paroles à moi, raconte la pétillante interprète originaire de Drummondville. Lorsque la pandémie est arrivée, j’ai eu le temps de m’asseoir et d’écrire et je me suis aperçue que j’avais des choses intenses à dire. Que cela me faisait un bien immense aussi.»

Celle qui vient de célébrer son 40e anniversaire («avec toutes les remises en question que cela comporte») a senti poindre une liberté nouvelle au fil de l’écriture de ce qui allait devenir Mens-moi.

«J’ai écrit ces chansons, car cela sortait de moi naturellement, dit-elle. Je n’avais plus envie de me censurer. C’est peut-être cela, vieillir?»

Précieux collaborateurs

Fière de ce sixième album, Brigitte Boisjoli confie avoir encore du mal à réaliser qu’elle en est l’autrice et la co-compositrice.

Pendant ce processus, elle a pu compter sur l’expertise de Jay Lefebvre, co-compositeur et réalisateur de l’album, et de leur complice, Gautier Marinov.

«Je n’en reviens pas... que je sois capable d’écrire!», lance candidement la chanteuse qui a connu la célébrité en participant à l’émission Star Académie en 2009.

«Je ne me suis jamais vraiment dévoilée comme cela», poursuit celle qui a récolté une nomination pour l’album de l’année pop/rock au Gala de l’ADISQ avec son disque Fruits défendus en 2011.

«J’ai toujours gardé un jardin intime privé, mais aujourd’hui, je trouve cela beau d’avoir une certaine vulnérabilité et d’éventuellement toucher les gens en partageant mon histoire.»

Thèmes difficiles

Ses dix chansons proposées dans un mélange de styles «semi-rétro, soul, un peu rock, parfois gospel», rendent hommage à tous les artistes et à toutes les chansons qu’elle a chantées dans sa vie d’interprète.

Quant aux thèmes parfois difficiles de ces pièces écrites le cœur grand ouvert – la peine d’un amour perdu, le courage de se sortir d’une relation toxique, la dépendance affective et la violence, notamment –, elle les aborde de la même manière qu’elle est dans la vraie vie : franche et directe.

Sa plus grande fierté? Avoir réussi à mener à terme ce projet qui lui semblait d’abord un peu fou et très solitaire.

«J’ai tout le temps dit que la musique pouvait réparer les bobos», dit la maman de Charlie, 6 ans, dont on peut entendre la petite voix sur la chanson Reste, composée pour elle.

«Cela m’a fait du bien de dire haut et fort les moins beaux et bons moments de ma vie, dit l’artiste qui promet une tournée pour Mens-moi l’an prochain et plusieurs apparitions dans des festivals cet été. J’ai hâte d’entendre les commentaires et les témoignages des gens. J’en reçois déjà plusieurs, des témoignages de femmes et d’hommes qui m’écrivent, car ils vivent ce genre de situations et cela me touche infiniment.»