Objectif photo: Frigiliana, l’un des plus beaux villages d’Espagne

Après plusieurs jours à sillonner la route des villages blancs d’Espagne, je me dépose à Nerja sur la Costa Del Sol. Cette petite ville en bord de mer est magnifique avec ses rues étriquées aux façades blanchies à la chaux et rehaussées par des accents à dominance d’aunes et d’orangers. Il fait bon vivre à cet endroit et le temps semble filer à une tout autre vitesse. Lors d’un moment de détente sur une terrasse, un espresso à la main, je découvre que Frigiliana se trouve à 7 km de ma position. Il s’agit de l’un des plus beaux villages d’Espagne. Situé dans la Sierra d’Almijara, ce lieu fut le théâtre d’une célèbre bataille lors de la rébellion des Alpujarras. Sans la moindre hésitation, je m’aventure à travers les rues étroites de cette cité pour le moins escarpée, avec ses 300 mètres d’élévation. Dans un écrin constitué de la montagne et de la Méditerranée au loin, le paysage révèle aussi de nombreuses terrasses à couper le souffle. Tout d’abord, ce qui me fascine davantage, c’est le pavé uni composé de centaines de milliers de petites roches. Sans contredit, le plus étonnant se situe au niveau des motifs. Je ne peux que penser à la patience et au savoir-faire des gens qui ont construit ces œuvres d’art !

Appareil : Canon

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/250 s à F/10

ISO : EOS R6 MKII