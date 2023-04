«Ce sont des fantasmes irréalisables»: P-A Méthot et le plaisir coupable des séries d'action

P-A Méthot a grandi entouré de héros télé qui parlaient anglais et qui, pour la plupart, vivaient des aventures fortes en adrénaline. Au-delà de l’évasion que la fiction lui apportait, le petit écran a façonné son univers et a éveillé un vif intérêt...

P-A, quelles émissions t’ont marqué durant ta jeunesse?

En Gaspésie, je n’habitais pas loin des Maritimes alors on avait beaucoup de postes en anglais à la maison. J’écoutais énormément de télé en anglais, mais beaucoup de ces séries ont eu droit à une version française. J’ai toujours tripé sur l’action; je sais qu’il n’y a rien de vrai, mais je tripe pareil. J’avais 7 ans, j’allais me coucher vers 8 heures et mon père venait me réveiller à 10 heures parce qu’il y avait Chips, puis S.W.A.T. et Le Cascadeur avec Lee Majors. Ensuite, je retournais me coucher [...]. J’aimais aussi Daniel Boone! Je rêvais de garrocher des haches, mais mes parents ne voulaient pas...

Pourquoi autant d’action?

Il y a un plaisir coupable; ah, si je pouvais donc faire ça! J’aimerais donc sauter en bas d’un avion avec un char et que tout se passe bien. Ce sont des fantasmes irréalisables. [...] C’est encore le fun d’avoir des James Bond. Ça peut être le fun d’avoir des chars, du gaz, des armes et des belles filles. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes.

Jeune, c’était important la télé en famille?

Oui, et c’était souvent Les Beaux Dimanches. C’est là que j’ai vu mes premiers spectacles, mes premières pièces de théâtre. Les Beaux Dimanches ont été très importants dans ma vie. Ça et la LNI. Mon père était dans le Club Lion; il était «calleur» au bingo. Le dimanche soir, lui, ma mère et ma grand-mère allaient au bingo et moi, à 12 ou 13 ans, je restais seul à la maison et j’écoutais la LNI. Je capotais! C’est pas mal là que mon intérêt pour la scène s’est formé. Je capotais sur Sylvie Legault, Marcel Leboeuf, Patrice L’Écuyer et Robert Gravel. Et t’avais Robert Lepage comme coach!

Quelle importance a eue la télé durant ton enfance?

Mon monde s’est formé avec la télé. J’étais un petit peu plus gros que les autres, je n’étais pas très bon dans les sports, j’étais enfant unique et j’avais tendance à m’isoler un peu. Plus tard, j’ai su que j’étais bipolaire... Les dessins animés, les émissions pour enfants et les émissions américaines ont beaucoup fait partie de mon quotidien.

Y a-t-il une émission que tu tenais à faire découvrir à ta fille, Zoé?

J’ai fait écouter à ma fille au complet la série Il était une fois... l’Homme. Après, elle m’a dit: «Papa, je veux écouter Il était une fois... la Vie. Et là, il nous reste Il était une fois... l’Espace. Ç’a très, très bien vieilli.

P-A Méthot anime la téléréalité Coeur de trucker, diffusée le jeudi à 21h sur Unis TV. Il complétera sa tournée à la mi-juillet, mais il ne s’ennuiera pas pour autant, car il animera le FM93 de Québec le matin durant l’été et offrira des spectacles musicaux avec Les Pas Propres avec l’arrivée de la saison chaude. Tous les détails sont au pamethot.com.