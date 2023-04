Québec s'entend avec les avocats de l'aide juridique

Le gouvernement du Québec a annoncé, samedi, la conclusion d’une entente de principe qui affecterait 250 avocats de l’aide juridique.

Dans un communiqué, Québec a toutefois précisé que le contenu de l’entente de trois ans entre la Commission des services juridiques, la Fédération des professionnelles-CSN et le Syndicat des avocats du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud était confidentiel pour permettre aux syndicats de présenter le contenu à leurs membres.

La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a qualifié l’entente «d’équitable» après «les efforts colossaux» des dernières semaines. Tous les avocats de l’aide juridique ont désormais conclu une entente de principe.

De son côté, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a rappelé l’importance des avocats de l’aide juridique.

«Les avocates et les avocats de l’aide juridique jouent un rôle primordial en matière d’accès à la justice au Québec, a-t-il indiqué. Ils viennent en aide à des milliers de personnes en difficulté tous les ans et contribuent à ce que les Québécoises et les Québécois soient soutenus, mieux renseignés et mieux outillés quant à leurs droits.»

Selon Éducaloi, une personne seule avec des revenus de 25 935$ ou moins a droit gratuitement à l’aide juridique. Une mère monoparentale ayant deux enfants à charge pourrait aussi bénéficier de ce service si son revenu annuel ne dépasse pas 33 875$.