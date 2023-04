Entrevue avec le dessinateur Achdé: Lucky Luke, une BD appréciée dans le monde entier

Dessinateur reconnu dans le monde entier, parfois même dans les avions, Achdé a repris depuis 2001 le personnage culte de Lucky Luke, le cow-boy le plus célèbre du Far West et «l’homme qui tire plus vite que son ombre». Dans le nouvel album de Lucky Luke, L’Arche de Rantanplan, Achdé fait vivre des aventures inusitées au célèbre cow-boy: Cattle Gulch devient Veggie Town et on n’y sert plus de steak depuis que des desperados végans ont pris le contrôle.

Cette fois, le flegmatique Lucky Luke embrasse une grande cause et se charge de rétablir la justice et l’ordre dans ces rudes contrées. Sur fond de poussière, de batailles épiques et de cavalcades sous le ciel de l’Ouest, il est question de protection des animaux et du mouvement végan.

Bonne nouvelle : après des années d’absence, Rantanplan est de retour! Le chien à la bêtise légendaire, illuminé à l’occasion par des éclairs de génie, découvre de l’or par erreur. Il va déclencher la crise de folie d’Ovide Byrde et devenir malgré lui la mascotte d’une SPA aux méthodes radicales.

Achdé, bédéiste extraordinaire, est de passage dans la Vieille Capitale à l’occasion du Salon international du livre de Québec. Interviewé peu avant son voyage, il ne dissimulait pas son enthousiasme à l’idée de rencontrer ses fans québécois, fidèles depuis des décennies.

Photo fournie par Éditions Lucky Comics

Fan des Nordiques

«Ce sera ma troisième venue professionnelle à Québec. J’adore franchement ce pays. J’y suis venu pour la première fois en 1982. Je suis un fan de hockey et j’étais un fervent partisan des Nordiques!», révèle-t-il.

«C’est une vieille histoire d’amour et il y a ici un lectorat formidable. Et je fais toujours le distingo: je dis toujours que je ne suis pas un “maudit parisien”!» précise le dessinateur qui habite en Gascogne, «au pays de d’Artagnan», le sud-ouest de la France.

Connu jusqu’en Chine

Célébrée dans le monde entier depuis plusieurs décennies, la BD western humoristique Lucky Luke, imaginée par Morris dans les années 1940, est devenue une star à l’échelle planétaire. Achdé a pris le relais en 2001, après le décès de Morris.

«C’est assez étonnant de voir comment ce personnage a passé toutes les frontières. J’ai fait une tournée en Chine, où j’ai donné des masterclass : c’est quand même fou de voir que même les Chinois connaissaient Lucky Luke. Ils connaissaient surtout les Dalton ! C’est assez marrant. C’est toujours étonnant de se dire que c’est connu partout.»

Photo fournie par Éditions Lucky Comics

Bon défi

Reprendre le personnage de Lucky Luke est un bon défi, même s’il connaît maintenant très bien son univers.

«Ça fait plus de 20 ans que j’anime Lucky Luke, donc il fait bien partie de ma vie. Le challenge, pour utiliser un mot bien anglais, c’est de le faire évoluer. Pas foncièrement au niveau graphique, mais dans son attitude et dans sa vision du monde.»

Il précise. «On ne peut plus faire des histoires aussi simples que dans les années 1950 ou des westerns des années 1950, avec le vrai gentil et le vrai méchant. Tout ça, c’est fini. Aujourd’hui on campe plutôt Lucky Luke dans des sujets généraux, comme le racisme et la protection des animaux.»

Lucky Luke est donc campé dans des sujets qui touchent plus les gens, aujourd’hui.

«Je pense que l’ensemble de la planète se sent concerné par des choses comme l’injustice, le racisme, la pauvreté. C’est peut-être ça le plus difficile : lui donner un peu plus d’humanité. Un peu moins John Wayne et peut-être un peu plus James Stewart.»

À 9 ans, Achdé achète l’album Lucky Luke et Phil Defer: une vocation est née.

À 30 ans, après des études de radiologie et de radiothérapie, il signe un contrat avec Dargaud.

Il enchaîne ensuite les séries avant de se voir confier Les Aventures de Rantanplan.

Il a repris le personnage de Lucky Luke en 2001 et dessine les nouvelles aventures du célèbre cow-boy en collaboration avec différents scénaristes.

Il signe aussi les aventures de Kid Lucky, sur la jeunesse de Lucky Luke.

Achdé sera en séance de dédicace au Salon international du livre de Québec le 15 avril de 12 h à 13 h 30 et le 16 avril de 13 h à 15 h.