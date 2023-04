Voici les 3 questions à se poser pour savoir si vous êtes prêt pour acquérir un véhicule électrique.

Combien en coûte-t-il pour charger une voiture électrique?

Il a souvent été démontré que, pour une voiture, l’électricité s’avère nettement moins onéreuse que l’essence. « Lorsque vient le temps de faire le plein d’énergie, un véhicule électrique peut coûter environ six fois moins cher qu’un modèle à essence », rappelle Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec en matière d’électrification des transports.

Le site hydroquebec.com propose justement un outil permettant de calculer l’économie avec une auto électrique. Prenons l’exemple d’une voiture qui consommerait 21 kWh aux 100 kilomètres. Son équivalent à essence nécessiterait 7,1 litres de carburant pour la même distance. Même en haussant le tarif actuel de l’électricité à 0,11209 $/kWh, le coût annuel pour faire rouler la première serait de 470,78 $. La seconde, elle, coûterait 2130 $ par année avec un prix moyen de 1,50 $ par litre d’essence. Pour une distance annuelle de 20 000 kilomètres, on réaliserait donc une économie de 1659 $.

De combien d’autonomie avez-vous réellement besoin?

La portée d’une voiture électrique cause souvent de l’anxiété inutile chez des conducteurs qui craignent de se retrouver en panne. Pourtant, une étude menée en 2022 a démontré que les automobilistes québécois ne passent que 372,7 heures par année sur la route et que leur voiture reste stationnée 95,7 % du temps. En somme, ils disposent de suffisamment de temps pour recharger la batterie de la voiture à sa pleine capacité et se donner ainsi le maximum de portée.

Pour sa part, l’organisme américain Federal Highway Administration a calculé que la distance moyenne annuelle parcourue par les automobilistes aux États-Unis est de 14 263 milles (22 954 kilomètres), soit à peine 62 kilomètres (km) chaque jour.

Si vous ne pouvez pas recharger la batterie une fois que vous arrivez à votre destination et que vous ne pouvez pas arrêter sur la route pour procéder, la règle habituellement recommandée est de multiplier la distance prévue par deux, puis d’ajouter une trentaine de kilomètres. Vous jouirez ainsi d’une marge de sécurité face à des facteurs qui pourraient influencer votre consommation (vent, poids, météo, vitesse supérieure, etc.).

Par exemple, si vous avez une distance à franchir de 100 km, doublez le tout à 200 km (pour l’aller-retour) et ajoutez-en 30 pour un total très sécuritaire de 238. Dans le cas d’une voiture comme la Chevrolet Bolt EUV, dont l’autonomie atteint 388 km, on constate qu’il n’y a aucune raison d’angoisser.

Comment recharger votre voiture électrique quand vous stationnez dans la rue?

Vous voulez acquérir un véhicule électrique. Cependant, vous ne pouvez pas installer une borne à votre domicile, car vous n’en êtes pas le propriétaire ou parce que l’emplacement ne le permet pas. Aucun problème, car sur l’île de Montréal seulement, on compte au-delà de 1000 bornes publiques de recharge de rue (sans compter celles dans les parcs de stationnement ainsi que les bornes à recharge rapide).

Pour y recourir, téléchargez l’application Circuit électrique. Celle-ci vous indiquera d’abord les bornes libres à proximité de l’endroit où vous vous trouvez. Vous devrez ensuite vous créer un compte client. Une fois que vous aurez entré sur l’application le numéro de la borne, vous n’aurez qu’à brancher dans votre port son câble rétractable de 22 pieds.

Sachez toutefois à quel moment votre batterie atteindra le niveau de charge désiré, car si vous restez sur place, vous devrez continuer de payer pour l’utilisation de la borne. En recourant à l’application Circuit électrique, vous pourrez recevoir automatiquement une notification au moment de la fin de la recharge ou encore après un nombre d’heures que vous aurez déterminé.