Baseball: les Rays piétinent les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont échoué dans leur tentative de balayer leur série de trois matchs contre les puissants Rays de Tampa Bay, au Rogers Center.

L’unique formation canadienne du baseball majeur avait remporté leurs deux premiers duels contre le club floridien, mettant ainsi fin à son incroyable début de saison. Avant de faire le voyage dans la Ville Reine, les Rays avaient égalé un record des ligues majeures en remportant leurs 13 premières rencontres de la saison.

Tampa Bay a renoué avec le bonheur de la victoire en dominant les Jays 8 à 1, dimanche.

Les visiteurs ont profité des largesses du partant Alek Manoah pour prendre le contrôle dès leur première présence au bâton. L’artilleur des Blue Jays a atteint le premier frappeur qui s’est présenté devant lui. Il a ensuite accordé un simple et remis deux passes gratuites à ses rivaux, ce qui leur a permis d’ouvrir la marque. Un simple de Josh Lowe a ajouté deux points à la récolte des Rays lors du premier engagement.

La difficile journée de Manoah (1-1) a pris fin après quatre manches et deux tiers de boulot. Il a permis quatre autres points à ses adversaires avant de quitter la butte. Christian Bethancourt a d’ailleurs frappé un circuit de trois points à ses dépens.

Offensivement, les Blue Jays n’ont pas fait grand-chose de bien. Ils ont été limités à seulement six coups sûrs et ont inscrit leur unique point en première manche. Vladimir Guerrero fils a permis à George Springer de fouler la plaque grâce à un simple.

La victoire est allée au dossier de Shane McClanahan (4-0). Le gaucher des Rays a donné le point de ses adversaires, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches sur le monticule. Il a également passé six rivaux dans la mitaine.

Les Blue Jays reprendront l’action lundi soir, eux qui visiteront les Astros à Houston. Il s’agira de la première de trois parties présentées au Minute Maid Park.