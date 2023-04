Ces artistes qui savent (presque) tout faire...

On les a d’abord connus pour exceller dans une discipline artistique : la musique, l’humour, le jeu ou encore l’écriture. Puis, ils nous ont surpris en touchant à une autre forme d’art comme la peinture, le cinéma, la chanson ou l’écriture de scénario. Certains ajoutent même un ou quelques autres talents à leur CV déjà bien garni. Les artistes multidisciplinaires québécois impressionnent par leur audace et leur créativité.

Il y a des artistes qui semblent avoir tous les talents. Il semble d’ailleurs qu’au Québec l’inventaire de ces artistes touche-à-tout s’enrichisse depuis quelques années. Peut-on apprendre à devenir un artiste multidisciplinaire ou est-ce une sorte de faveur innée ?

« C’est la curiosité qui nous amène à faire plein de choses, ce n’est pas nécessairement l’ambition de faire autre chose, croit l’auteur-compositeur-interprète, musicien et auteur de poésie Daniel Bélanger. Mes idoles étaient bien souvent généralistes. J’ai grandi avec Boris Vian qui est un génie du tout-savoir. Ma culture est celle des gens curieux qui vont un peu partout, qui s’essaient, qui se frappent le nez ou qui réussissent. C’est le genre de vie que je voulais mener : aller un peu partout. »

Photo d'archives, Agence QMI

Le plus que prolifique Simon Boulerice admet avoir trouvé, à travers ses nombreux et différents projets, le moyen de « passer son hyperactivité ». Et comme l’auteur, acteur et comédien de 40 ans s’intéresse à toutes les formes d’art – ainsi qu’à une foule de sujets, connexes ou pas –, il n’était que normal pour lui de se mettre à créer dans toutes ces sphères.

Le comédien, cinéaste et écrivain Guillaume Lambert croit quant à lui à un « effet Xavier Dolan ».

« Lorsque le jeune réalisateur a commencé à faire un peu de tout, cela a montré aux jeunes artistes qu’ils n’avaient pas à choisir une discipline, qu’ils pouvaient tout essayer », explique celui qui a publié le roman Eschatologie en octobre dernier.

TALENT ET AUDACE

Photo fournie par Danila Razykov

Il serait permis de croire que le talent et la multiplicité font partie de l’ADN d’Émile Proulx-Cloutier, qui semble être la définition même de l’artiste excellant dans tout ce qu’il entreprend, lui qui est le fils des comédiens Raymond Cloutier et Danielle Proulx.

« J’ai des parents qui ont fait toutes sortes d’affaires, raconte l’acteur, auteur-compositeur-interprète, musicien et auteur. Du cinéma d’auteur, des spectacles dans un théâtre expérimental, des téléromans, des téléséries et du théâtre d’été. Ils ont touché à tout et chaque chose est faite avec le même cœur. Pour eux, il n’y a pas de hiérarchie de projets. Ils se disent : je vais faire ce qu’on m’a confié avec tout mon cœur. Pour moi, cela a été un apprentissage profond. »

Quelques artistes multidisciplinaires

Sébastien Ricard : musique, jeu

musique, jeu Micheline Lanctôt : jeu, cinéma, écriture

jeu, cinéma, écriture Gildor Roy : jeu, animation, chanson

jeu, animation, chanson Stéphane Lafleur : réalisateur, chanteur (Avec pas d’casque)

réalisateur, chanteur (Avec pas d’casque) Isabelle Blais : jeu, chanson

jeu, chanson Robert Lalonde : écriture, jeu, théâtre, poésie

écriture, jeu, théâtre, poésie Michel Rivard : jeu, chanson, théâtre

jeu, chanson, théâtre Xavier Dolan : cinéma, jeu, direction de films et de vidéoclips (Adele), mode

cinéma, jeu, direction de films et de vidéoclips (Adele), mode Dan Bigras : musique, jeu, animation

musique, jeu, animation Samian : chanson, jeu, photographie

chanson, jeu, photographie Ghislain Taschereau : humour, animation, littérature

humour, animation, littérature France Castel : jeu, chanson, animation

jeu, chanson, animation Marc Labrèche : humour, animation, jeu, peinture

humour, animation, jeu, peinture Yves P. Pelletier : humour, littérature, animation

humour, littérature, animation Stéphane Rousseau : humour, jeu

humour, jeu Patrick Huard : jeu, humour

jeu, humour Robert Lepage : jeu, théâtre, cinéma

jeu, théâtre, cinéma Louise Portal : écriture, peinture, jeu

écriture, peinture, jeu Anik Jean : musique, cinéma

musique, cinéma Brigitte Lafleur : jeu, peinture

jeu, peinture Mariloup Wolfe : jeu, réalisation

jeu, réalisation Marilou : musique, animation, jeu, femme d’affaires

musique, animation, jeu, femme d’affaires Sarah-Maude Beauchesne : jeu, écriture de romans et télé

jeu, écriture de romans et télé Ginette Reno : musique, cinéma

musique, cinéma Éric Bruneau : jeu, écriture, production

Mariana Mazza

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Après deux films – dont le récent Lignes de fuite –, une exposition d’œuvres d’art pop en novembre 2021 et un deuxième spectacle baptisé Impolie, Mariana Mazza peut amplement être définie comme une artiste multidisciplinaire.

Humoriste, actrice, peintre et maintenant auteure, elle explique avoir toujours touché à tout, ce que les gens ignoraient. D’où la surprise de certains lors de son exposition de peintures pop, ses apparitions dans les films et la sortie de Montréal-Nord, son premier roman d’autofiction abordant son enfance, en octobre dernier.

« Je n’ai jamais juste fait de l’humour, c’est seulement que je n’en parlais pas, explique Mariana Mazza. J’ai toujours aimé être sur scène, mais j’ai toujours fait autre chose. La peinture, la lecture et l’écriture font partie de ma vie depuis longtemps. On est simplement surpris parce que je le mets en lumière maintenant. »

PASSIONS

C’est la pandémie qui lui a donné le temps d’arrêt nécessaire pour renouer avec ses diverses passions, dont l’écriture. Reconnue pour son franc-parler, la jeune femme de 32 ans ne mâche pas ses mots lorsqu’on lui demande si elle ressent parfois le sentiment de l’imposteur en exerçant l’une ou l’autre de ses disciplines.

« Pas du tout ! Je ne dois rien à personne, lance-t-elle. Je n’ai pas à donner d’explication parce que j’ai envie de faire quelque chose. Je pense qu’on doit arrêter de se justifier dans ce qu’on fait. Si la chose est bien faite et faite avec cœur et passion, on n’a rien à dire. »

♦ Mariana Mazza a publié le roman Montréal-Nord en octobre. Deux autres volets sont prévus afin de compléter cette trilogie abordant sa vie en trois étapes : l’enfance, l’adolescence et la vie adulte. Elle poursuit sa tournée Impolie.

Anaïs Barbeau-Lavalette

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Autrice de romans, cinéaste, créatrice de pièces théâtrales documentaires, maman de trois enfants, militante pour l’environnement et cofondatrice de Mères au front, Anaïs Barbeau-Lavalette n’a jamais eu l’impression de devoir faire un choix de carrière.

« Ce sont des métiers connexes, on décide de distinguer tous ces élans, mais selon moi, il y a un lien commun entre ces façons de s’exprimer, confie la cinéaste à qui on a alloué le plus gros budget pour une femme dans l’histoire du Québec pour son film Chien blanc. J’ai choisi l’humain, car tout ce qui compose l’humanité me bouleverse. Ce sont toutes des façons que j’ai d’aller rencontrer l’autre. »

Son héritage de curiosité, de vie sans peur et de pluralité, elle le doit à ses parents qui l’ont forgée à coups de voyages qui confrontent et de balades hors des sentiers battus. D’ailleurs, avoir du talent dans plusieurs disciplines s’apprend, croit-elle.

FAIRE CONFIANCE À SON INSTINCT

« La confiance se gagne en se mettant les mains dedans, dit-elle. Je crois beaucoup aux idées et à l’instinct. C’est ce qui est le plus difficile : faire confiance à son instinct. »

Impossible de passer sous silence le couple qu’elle forme depuis de nombreuses années avec Émile Proulx-Cloutier. « On s’est fabriqué à côté de l’autre, l’ouverture à plein de formes d’art de l’un doit donner la permission à l’autre, dit l’auteure de 43 ans. On est bien assortis, car nos champs d’intérêt sont multiples, mais ne se pilent pas dessus. Nous avons des projets ensemble et d’autres en parallèle. »

Aux jeunes femmes qui rêvent de tout faire, elle conseille ceci : de trouver leur propre voix, sans essayer d’imiter ni de plaire.

♦ La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette a publié Femme fleuve en octobre dernier.

Guillaume Lambert

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Si on peut apprécier le talent de Guillaume Lambert dans divers médiums, l’artiste de 39 ans explique en riant que ce fut d’abord une question « de survie » dans le milieu artistique. En acceptant tout ce qu’on lui offrait en début de carrière, il a pu se faire une bonne idée de ce qui le faisait vibrer, et ces disciplines se sont avérées multiples.

« Ma vie est une longue suite de causes à effets, dit celui qui n’a aucun plan de carrière. Ma naïveté me sert beaucoup et je suis très à l’aise avec l’adversité. Je me vois comme un Mario Bros, qui doit tout faire pour passer d’un tableau à l’autre, et je n’ai pas peur du travail. »

LE GOÛT DU RISQUE

Allumé par des projets qui sont aussi des apprentissages, il est porté par le désir d’être un artiste et non uniquement un interprète. Et lorsqu’un projet lui fait peur, c’est encore mieux, car il se dit appelé par le goût du risque.

« On peut être ce qu’on veut maintenant, poursuit l’artiste. C’est très motivant d’être dans cette jeune génération. Il y a une multiplication des formats et des plateformes depuis quelques années, ainsi qu’une démocratisation des outils. Ce qui est parfait, car je ne veux pas me répéter dans la vie. »

Même en tant qu’auteur, Guillaume Lambert mélange les choses de manière ingénieuse – le drame et l’humour. Sa signature est ainsi multiple. Ressent-il le syndrome de l’imposteur parfois ? « Longtemps, je me suis senti imposteur comme comédien, avoue-t-il. Maintenant, j’aime penser que je suis un héritier de Marc Labrèche, qui a toujours fait un peu de tout et qui est un être à la liberté inspirante. Je suis très heureux dans la diversité. Ça me surprend. »

♦ Le film de Guillaume Lambert, Niagara, est offert sur Club illico.