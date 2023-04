Beauce: des citoyens exigent une consultation sur le futur pont ferroviaire

La construction du nouveau pont ferroviaire de Vallée-Jonction suscite des craintes parmi les citoyens de la municipalité beauceronne qui réclament une véritable consultation publique.

Un mois après l’octroi de 106 millions de dollars pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, plus d’une quarantaine de citoyens se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement.

Selon l’instigateur de la manifestation, il existe un enjeu environnemental, en raison des fréquentes inondations de la rivière Chaudière, mais aussi un enjeu de sécurité liée au transport ferroviaire. Toute circulation de wagons au cœur d’une municipalité demeure un sujet sensible depuis 2013.

Lac-Mégantic

« On a des craintes. On ne peut jamais prévoir comment la rivière se comporte. Près de la gare, le boisé, c’est le seul coin qu’il nous reste à Vallée-Jonction. Je demande une consultation à la ministre Guilbault », explique Éric Hébert, qui s’intéresse au dossier depuis deux ans.

Le nouveau tracé suggéré de même que le type de construction soulèvent également des inquiétudes. Le bruit et les répercussions sur le paysage ne sont pas à négliger non plus, selon lui. Des changements sont toujours possibles, dit-il.

« On parle d’un pont suspendu ou d’un viaduc. On parle de sécurité. Il y a des enjeux qui peuvent être catastrophiques. On ne veut pas répéter Lac-Mégantic. On n’a rien contre le projet. On veut juste garder la configuration existante », ajoute M. Hébert, diplômé en architecture.

Inacceptable

« C’est très important que la population se mobilise. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. On veut être consultés. On ne peut pas accepter ce qui est proposé », précise Marie-Laurence Lessard.

La construction du nouveau pont ferroviaire de Vallée-Jonction débutera, cet été, par la démolition des piles de l’ancien pont, piles laissées en place pour jouer leur rôle de brise-glace.

À l’été 2024, le nouveau pont sera assemblé sur place et érigé un peu plus au nord. La section est de la rivière sera réaménagée.

« Il est assuré pour nous et pour le MTQ qu’il n’existe aucun enjeu catastrophique dans ce projet », a assuré la directrice générale de Vallée-Jonction, Julie Cliche.

Le 4 mai, le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Municipalité de Vallée-Jonction tiendront une séance d’information publique. L’ancien pont a été démoli en 2022.