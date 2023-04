La chanteuse Zaz: «Je suis quelqu’un d’absolu!»

Zaz prépare son grand retour au Québec. Après avoir dû annuler sa venue l’an dernier en pleine pandémie, la chanteuse française à la chevelure de feu nous présentera Isa, son plus récent album, cet automne dans le cadre de sa tournée Organic Tour. «Le public québécois, c’est la fête!» lance la chanteuse qui confie nous revenir transformée.

Si le cinquième opus de la chanteuse de On ira s’intitule Isa, c’est parce que la chanteuse – connue sous le nom de Zaz – explique avoir vécu une réelle transformation au fil des dernières années. Une transformation si importante qu’elle se donne désormais le droit de se présenter au monde sous son vrai jour et son vrai nom : Isabelle Geffroy, sans se cacher derrière la toujours performante Zaz.

Traversée identitaire

«Avant même la pandémie, j’avais décidé de prendre une pause après plus de dix ans sans m’être reposée», raconte la chanteuse originaire de Chambray-lès-Tours qui a connu la gloire en 2010 avec la chanson Je veux, tirée de son premier album éponyme.

«Je voulais que Zaz meure en fait, car avec elle, je me sentais comme une superhéroïne qui devait changer le monde et être parfaite. Je n’avais pas d’équilibre avec ma vie personnelle. Cela a été dur, car c’était pour moi une perte d’identité.»

La pandémie aura permis à la chanteuse de Qué vendrá de regarder en face ses zones d’ombre.

«Au bout de cette traversée d’un tsunami identitaire et personnel, je me suis rendu compte que Zaz était moi et que c’était moi-même qui me mettais cette pression en fait.»

La femme derrière l’artiste a fait la rencontre de son futur mari (ce qui voulait dire accepter l’amour de quelqu’un qui l’aime pour tout ce qu’elle est), a jeûné quelques jours, a coupé le café, la viande et l’alcool et explique avoir même réappris à chanter.

Lancé en 2021, Isa est un album important pour l’artiste de 42 ans. Il est plus vulnérable et moins ancré dans la prise de position.

«C’est une autre énergie, explique-t-elle. Au début, Zaz était un joli papier cadeau, alors qu’aujourd’hui, Isabelle est le cadeau à l’intérieur. Zaz représente toute la créativité et Isabelle est l’essence. J’ai dû me réapproprier qui je suis, ce qui est venu avec des moments de grandes houles.»

Sur cet album, c’est la chanson Tout là-haut qui relate le mieux sa longue traversée.

Organic Tour

Le public québécois peut ainsi s’attendre à des concerts (qui seront présentés dans plusieurs villes du Québec en septembre et octobre prochains) énergiques, passionnés et remplis de joie.

«Les gens vont sentir qu’il y a quelque chose qui a changé», assure la chanteuse qui explique aussi avoir trouvé l’équilibre entre les chansons de ses cinq albums qu’elle interprétera sur scène.

Elle sera accompagnée par une toute nouvelle équipe et de «super musiciens» qui viendront avec elle d’Europe spécialement pour l’occasion.

«Le Québec me manque, confie celle qui prévoit la sortie d’un nouvel album au printemps prochain. Au Québec, c’est la fête, je me sens bien là-bas, c’est plus décontracté et plus simple. Je me fais une joie de pouvoir enfin revenir.»

♦ Zaz sera en concert à Trois-Rivières le 30 septembre, à Québec les 2 et 3 octobre, à Saint-Hyacinthe le 5 octobre et à Montréal les 10 et 11 octobre 2023.

♦ Plus de dates et achat de billets : bludogmedia.ca/zaz-billets