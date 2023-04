Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

FouKi

Centre Vidéotron

22 avril, 20 h

Le rappeur québécois FouKi s’amène pour la première fois au Centre Vidéotron, dans la foulée de la sortie de son album Zayon, avec ses multiples chansons emblématiques que tous fredonnent par cœur ou chantent à tue-tête, promettant une soirée des plus enivrantes.

► À partir de 49,75 $, gestev.com

Salomé Leclerc - Mille ouvrages mon cœur

La Chapelle Spectacles

21 avril, 20 h

L’autrice-compositrice Salomé Leclerc se dévoile un peu plus à travers son quatrième album baptisé Mille ouvrages mon cœur, sorti en 2021 et coréalisé avec Louis-Jean Cormier. Un album qui illustre les choses en soi qui évoluent et changent.

► 38 $, lachapellespectacles.com

Daniel Bélanger - Mercure en mai

Grand Théâtre de Québec

22 et 23 avril, 20 h

Découvrez sur scène les chansons du douzième album de Daniel Bélanger, Mercure en mai, célébrant la complicité humaine et les joies inattendues. Elles racontent l’impromptu, le soudain, ce qui échappe aux agendas et à la raison et provoque l’étonnement.

► 69 $ (étudiant), à partir de 83 $ (régulier), grandtheatre.qc.ca

Albertine en cinq temps – L’opéra

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

21 avril, 20 h

Créé d’après la pièce éponyme de Michel Tremblay publiée en 1984 et mis en musique par Catherine Major, Albertine en cinq temps – L’opéra est un projet féminin mettant en scène une femme de 70 ans qui, dans la chambre d’un CHSLD, ressasse des souvenirs auxquels six chanteuses et cinq musiciennes redonnent vie.

► À partir de 44,75 $ (étudiant), à partir de 54,75 $ (régulier), grandtheatre.qc.ca

Fabien Cloutier – Délicat

Salle Albert-Rousseau

17 et 18 avril, 20 h

Le comédien et auteur Fabien Cloutier revient sur scène pour présenter son quatrième one-man show intitulé Délicat, car l’écriture unique et imagée de l’artiste exprime un constant souci du détail, sans pour autant perdre de son mordant.

► 48,95 $ et 52,95 $, sallealbertrousseau.com

Guylaine Tanguay

Théâtre Capitole

21 avril, 20 h 30

Entourée de ses musiciens et portée par les grands succès de sa trilogie À ma façon, Guylaine Tanguay chante plusieurs œuvres qui continuent de toucher les cœurs dont Un peu plus haut, un peu plus loin, Je ne suis qu’une chanson, Incognito, La maladie d’amour et La bohème, toutes aux accents country.

► 46,64 $ ou 50,98 $, theatrecapitole.com

Mes très belles heures

VU, centre de diffusion et de production de la photographie

Jusqu’au 14 mai, du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h

Le travail photographique de Daniel Hausmann témoigne de l’époque du développement industriel, qui a laissé ses traces dans le paysage urbain. Il pose un regard minutieux sur les usines ou les friches désaffectées qui résistent au temps, de même que sur les détails et l’esprit des lieux et les réalités des personnes qui y transitent ou s’y établissent.

► Gratuit, vuphoto.org

Satie, agacerie en tête de bois

Photo tirée du site web theatreperiscope.qc.ca

Théâtre Périscope

Du 18 avril au 6 mai, 16 h, 19 h 30 ou 20 h

En visitant la chambre du compositeur Érik Satie après sa mort, quatre personnages tentent de départager la vie intime de cet homme secret, du personnage public qu’il s’est inventé. Ces artistes lui rendent hommage par le biais de la danse, du mouvement, de la musique et du théâtre d’objets.

► De 25 $ à 37 $, theatreperiscope.qc.ca