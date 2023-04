Saison de ski prolongée dans plus de 20 stations au Québec

Malgré les températures estivales du week-end, plus de 20 stations de ski ont décidé de prolonger leur saison cette année au Québec, et les gens sont au rendez-vous.

Notre journaliste Audrey Folliot s’est rendue en avant-midi au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, pour constater que l’engouement des skieurs est toujours présent, même en avril.

TVA Nouvelles

Les conditions de ski de printemps sont exceptionnelles, assure le directeur marketing de la station.

«C’est du beau temps, c’est ça que les gens veulent à ce temps-ci de l’année. Du beau soleil et de la belle température clémente, chaude», mentionne Christian Dufour.

M. Dufour ajoute que la station a toujours l’intention de poursuivre ses activités jusqu’à la fin du mai en ce qui concerne le ski.

En matinée, le stationnement de la station était plein à craquer, signe que l’ardeur des skieurs n’est pas à sous-estimer.

«Avec des températures pareilles, quoi de mieux que de sortir sa vieille chemise hawaïenne, c’est fantastique, les conditions sont exceptionnelles!», mentionne un skieur.

Une belle saison

La saison 2022-2023 a été exceptionnelle avec d’importantes accumulations de neige dans les Laurentides.

«Ici à Saint-Sauveur on a eu une saison phénoménale. Un peu plus difficile avec la fabrication de neige, parce qu’on a eu des températures un peu plus clémentes», dit-il.