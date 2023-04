Margaret Atwood: tous les futurs sont possibles

Même si on lui prête le don d’avoir prédit 30 ans à l’avance l’élection de Donald Trump et ses conséquences sur les femmes américaines dans son roman dystopique La servante écarlate, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood ne croit pas que notre avenir collectif est déjà tout tracé.

« Le futur n’existe pas », a-t-elle senti le besoin de rappeler cet après-midi, lors d’un entretien devant public avec la romancière Marie Laberge, au Théâtre Capitole de Québec.

Dernière de six écrivains à participer à la série de rencontres littéraires Auteur.e Studio du Salon international du livre de Québec (SILQ), après Marc Levy, Amélie Nothomb, Janette Bertrand, Patrick Senécal et Nancy Huston, l’autrice canadienne de 83 ans préfère entrevoir l’avenir avec espoir.

« Beaucoup de futurs sont possibles. Comme écrivains, nous pouvons explorer un ou deux de ces futurs, mais rien n’est gravé dans la pierre. »

Élection profitable

S’exprimant en français, Mme Atwood a raconté qu’un producteur hollywoodien lui a dit qu’elle est la seule personne qui a profité de l’élection de Donald Trump, en 2016.

Il avait raison, dit-elle. Elle constate que l’adaptation en série télé de La servante écarlate, mise en ondes en 2017, a profité de l’arrivée de Trump au pouvoir et des mouvements de protestations des Américaines.

« Si Hillary Clinton avait été élue, ça aurait été perçu comme une fantaisie, quelque chose qui a déjà été fait », soupèse Margaret Atwood.

74 000 visiteurs

La visite de Mme Atwood a conclu sur une bonne note un Salon du livre 2023 que son directeur général, Daniel Gélinas, a qualifié de spectaculaire. Au cours des cinq derniers jours, 74 000 personnes ont visité les kiosques de maisons d’édition cordés au Centre des congrès de Québec. C’est 4000 de plus qu’en 2022.

« Il y a un attachement au livre qui me fascine. Mercredi, jeudi et vendredi, il est passé 17 000 écoliers et ils achetaient des livres. Malgré les tablettes, les téléphones et les livres numériques, l’objet du livre demeure populaire », se réjouit M. Gélinas.

Les organisateurs se disent aussi satisfaits de l’achalandage d’Auteur.e Studio, dont 15 % des spectateurs venaient de l’extérieur de la région de Québec.

« On devient une destination », note la présidente du Conseil d’administration du salon, Rhonda Rioux.