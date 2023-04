Un homme de 36 ans porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 36 ans porté disparu depuis dimanche matin dans l’arrondissement Ville-Marie.

Pierrot Pierre Maratta aurait été vu pour la dernière fois vers 10 h 50. Il se déplacerait à pied et en transport en commun, a précisé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui dit craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le trentenaire mesure 1,74 mètre et pèse environ 63.5 kilos. Il a les cheveux bruns, les yeux pers et s'exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir, un pantalon noir, des lunettes noires, un sac à dos noir, des bagues aux doigts, une chaîne dans le cou et des souliers noirs avec lignes blanches.

Selon le SPVM, il pourrait fréquenter l’Île de Montréal et plus particulièrement les secteurs de Ville-Marie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Toute personne ayant de l'information concernant sa disparition peut composer le 911.