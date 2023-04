Un simple soldat et la stupidité du Pentagone

Jack Teixeira, un soldat de 21 ans affecté à la maintenance d’ordinateurs reliés au réseau de renseignements secrets du Pentagone, y a volé des centaines de documents classifiés pendant des mois. Il les a ensuite transmis en ligne à ses copains amateurs de jeux vidéo guerriers et d’armes à feu avec qui il partageait aussi des convictions d’extrême droite: Teixeira a mis en ligne des vidéos de lui-même en train de tirer en criant des insultes racistes et antisémites.

C’est exactement le profil que je soupçonnais dans ma chronique de mercredi dernier.

Incroyable qu’un p’tit gars sans grade imprime et photographie des paquets de documents secrets sans que personne ne s’en aperçoive. Rien n'a donc changé depuis que – il y a dix ans – deux agents de bas niveau ayant accès à des documents classifiés, Edward Snowden, Chelsea Manning, exposent indépendamment au monde entier des secrets des États-Unis.

Quelle stupidité que de confier des secrets qui mettent en cause la sécurité nationale des États-Unis à un garçon immature. On dit que le Royaume-Uni exige que toute personne affectée à des opérations reliées aux renseignements doive être âgée de 30 ans ou plus. C'est une bonne idée.

Ça ne va pas rehausser la confiance des alliés des Américains sur leur capacité de garder des secrets. Ils risquent d’être à l’avenir réticents à partager avec Washington des renseignements au-delà du prix du papier de toilette.

Le niveau d'incompétence de sa chaîne de commandement qui a permis un tel désastre sécuritaire est stupéfiant. Votre marché d’alimentation a une meilleure sécurité que le Pentagone. Quand vous allez faire un achat via des caisses électroniques libre-service, l'ensemble de l’opération est télésurveillée en temps réel.

AFP

Des trumpéteux défendent le petit crétin

Est-ce que ce sont les convictions politiques de droite de Teixeira qui ont convaincu certains de ses supérieurs qu'il était un patriote digne de confiance? L'extrême droite s'infiltre à tous les niveaux du gouvernement américain. Le FBI, les services secrets, le Pentagone, la Cour suprême, entre autres, sont infestés de trumpistes.

La représentante républicaine, passionaria de Trump, Marjorie Taylor Greene et l'animateur-agitateur de Fox News, Tucker Carlson, saluent Teixeira comme un héros national. Un mâle blanc, chrétien et anti-guerre, donc un ennemi du régime Biden, a tweeté Greene. Le sénateur républicain Lindsay Graham n’est pas d’accord. Comme cette groupie idiote fait partie du comité de la Chambre sur la sécurité intérieure, elle a accès à plein de documents sensibles...

Sur un site pro-Trump, des membres demandaient la protection divine pour Teixeira: «Que Dieu veille sur lui.»

Les États-Unis minés de l'intérieur

Le parti républicain est maintenant voué à mettre fin à la démocratie représentative aux États-Unis. Par tous les moyens. Les MAGA se vantent ouvertement de ne vouloir suivre ni les règles et ni les lois dans ce pays où tout le monde a une arme... au moins une.

L'extrême droite, qui ne cache pas son admiration pour des autocrates, méprise l'État de droit et peut compter sur le soutien de la Cour suprême que Trump a bourré de juges ultraconservateurs.

Et, à bien y penser, Trump a fait la même chose que Teixeira avec les documents secrets qu'il a accumulés à Mar-a-Lago, les montrant comme des «souvenirs sympas» à des membres de son club de golf.