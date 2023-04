13 ans de prison pour l’enlèvement d’un couple de septuagénaires américains

Reconnu coupable de l’enlèvement d’un couple d’Américains, un accusé a reçu une sentence de 13 ans de prison, le juge n’ayant donné aucune crédibilité à l’histoire fabriquée de Gary Arnold voulant qu’il ait été forcé à agir pour protéger sa famille.

«L’implication de M. Arnold était entière», a tranché le juge Michel Pennou.

En septembre 2020, un groupe de cinq individus, dont Gary Arnold, avait entrepris de kidnapper un couple de septuagénaires de l’État de New York après que leur petit-fils se soit fait arrêter au Vermont avec 50 kilos de cocaïne. L’idée d’Arnold était donc de récupérer la somme perdue de 3,5 M$ en demandant une rançon.

Gary Arnold avait fait irruption dans la résidence du couple. Les septuagénaires avaient été cagoulés et amenés en voiture jusqu’à la réserve d’Akwesasne.

Ils avaient ainsi traversé la frontière en bateau, puis repris la route jusque dans un chalet isolé de Magog. Les kidnappeurs avaient ensuite communiqué avec le fils du couple et demandé une rançon de 3,5 M$ ou encore 50 kilos de cocaïne en échange de la vie du couple d’aînés.

C’est le Groupe tactique d’intervention de la SQ qui avait libéré James et Sandra Helm, le 29 septembre 2020, notamment grâce aux communications cellulaires. Gary Arnold a été arrêté et reconnu coupable en février de cinq chefs d’accusation, dont complot pour enlèvement et extorsion, par un jury.

Enlèvement planifié

Pour sa défense, Gary Arnold avait fait valoir qu’il avait procédé à l’enlèvement sous la contrainte d’un dénommé «Big» qui menaçait de s’en prendre à sa famille s’il n’obtempérait pas au plan d’enlèvement.

Cette défense «donnait fortement l’impression d’être fabriquée», a dit le juge de la Cour supérieure Michel Pennou. L’accusé de 54 ans était «pleinement impliqué» dans le plan en participant même à son ébauche, a ajouté le juge.

L’homme incarcéré depuis son arrestation a ainsi été condamné à une peine de 13 ans de prison. Les quatre autres kidnappeurs avaient quant à eux plaidé coupables aux accusations d’enlèvement avant que leur procès ne débute.

Deux des impliqués, Franco D’Onofrio et Kosmas Dristsas avaient reçu des peines de 15 et 13 ans de pénitencier.

La procureure de la Couronne Me Kim Chaïken demandait 17 ans de prison. Elle rappelait que l’impact du crime sur le couple a été grand, James Helm étant décédé depuis les faits pour une raison qui n’a pas de lien avec l’enlèvement.

«Ils ont vécu ces événements de façon très difficile et encore aujourd’hui ils ont des impacts qui vont rester pour la fin de leurs jours au niveau de la crainte et de leur sécurité», a expliqué la procureure en leur souhaitant bonne chance.