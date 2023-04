Les joueurs de la MLB sont payés pour donner des entrevues pendant les matchs

Certains joueurs de baseball, comme le roi des circuits Aaron Judge, des Yankees de New York, reçoivent maintenant un incitatif financier de 10 000 $, payé par la MLB et l'Association des joueurs, afin de donner des entrevues télévisées sur le terrain pendant les matchs, a révélé le New York Post, lundi.

La mesure financière, somme toute faible si on la compare au salaire moyen dans le circuit, qui était de 4,22 millions $ l'an dernier, vise à persuader les joueurs plus réfractaires de parler à la télévision durant les rencontres, comme c'est de plus en plus à la mode dans le sport nord-américain.

«De façon compréhensible, les joueurs étaient hésitant à accorder des entrevues durant les matchs de saison régulière, parce qu'ils souhaitent se concentrer sur le jeu, peut-on lire sur le site web du New York Post. La MLB et l'Association des joueurs sont alors arrivées avec un plan qui consistait à payer les joueurs, qui a commencé à être expérimenté en 2020.»

La mesure permet de diversifier le contenu pendant la diffusion des parties et aussi, de mettre de l'avant la personnalité des joueurs, a pointé le tabloïd new-yorkais.

Le réseau ESPN a d'ailleurs réalisé une première dimanche soir, en interviewant le releveur Martin Maldonado, des Astros de Houston, alors qu'il était derrière le marbre, comme le montre la séquence ci-dessous (en anglais).