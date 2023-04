Déneigement: les employés de Trois-Rivières pourraient remettre des contraventions

Les employés trifluviens de la voirie pourraient être, dès l'hiver prochain, habilités à donner des contraventions, lors des opérations de déneigement, aux citoyens et les entrepreneurs privés qui poussent leur neige sur les voies publiques dans des quartiers où cette façon de faire n'est pas autorisée.

Le personnel municipal concerné devra au préalable être investi de l'autorité légale pour agir.

«Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait de la difficulté à faire appliquer la règlementation avec des entrepreneurs privés qui mettaient de la neige sur la chaussée publique, ce qui vient alourdir la charge des entrepreneurs. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est la manière dont on peut donner le pouvoir aux Travaux publics, aux équipes, de venir donner des constats d'infraction pour faire respecter le règlement lorsque les gens sont pris sur le fait», explique Mikaël Morrissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

Par ailleurs, la Ville veut faciliter la vie de ses entrepreneurs en faisant preuve d'une plus grande flexibilité quant au minimum de précipitations requis pour enclencher une opération de déneigement. Dès le début de l'hiver, les entrepreneurs seront invités à souffler la neige sur les terrains privés, plutôt qu'à la transporter vers les dépôts municipaux.

La Ville commencera aussi à rémunérer ses entrepreneurs dès le mois d'octobre afin de leur permettre de mieux se préparer et d'engager leurs employés.

«Ça peut toujours aider, surtout lors des premières tempêtes alors qu'on n'est pas tout le temps prêts. Ça pourrait peut-être aider et on va voir comment ça va se dérouler. Qu'ils paient à l'avance, c'est certain que c'est un bien pour la Ville, a analysé Laurent Turgeon , entrepreneur en déneigement pour le compte de la Ville.

En vue de l'hiver prochain, les contrats pour l'entretien de 11 zones de la ville sont à renouveler.