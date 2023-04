Denis Coderre se remet d’un AVC

L’ancien ministre fédéral et maire de Montréal Denis Coderre se remet présentement d’un accident vasculaire cérébral (AVC) subi au cours de la fin de semaine.

Le politicien a expliqué sur sa page Facebook, lundi, avoir commencé à éprouver des problèmes d’élocution et un engourdissement du côté gauche de son corps samedi soir.

M. Coderre a attendu jusqu’à dimanche, moment où il s’est rendu à l’urgence de l’hôpital général juif de Montréal.

«Ils me prennent en main immédiatement Thank God!!! Résultaat J’ai fait un léger AVC et prolonge mon séjour au Jewish», a relaté le politicien en partageant une photo de lui alité, avec le sourire.

L’ancien maire de 2013 à 2017 croyait depuis mercredi qu’il faisait en fait une labyrinthite, lui qui éprouvait des symptômes comme une envie de vomir et des pertes d’équilibre.

Des centaines d’internautes et plusieurs personnalités ont souhaité un prompt rétablissement à M. Coderre, incluant la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Je souhaite un prompt rétablissement à Denis Coderre à la suite de l’AVC dont il a été victime. Je suis convaincue qu’il saura se relever rapidement de cette épreuve grâce aux bons soins de l’équipe de l’Hôpital général juif», a exprimé celle qui a remporté les deux dernières élections municipales face à Denis Coderre, en 2017 et 2021.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a rappelé que chaque minute compte dans la foulée d’un AVC puisque «le temps perdu, c’est du cerveau perdu.»

«L’AVC survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue. [...] Plus rapidement la circulation du sang est restaurée, meilleures seront les chances de survie avec peu ou pas d’incapacités», a mentionné la Fondation.

Les principaux signes d’un AVC

Voici les quatre choses à observer et à faire si l’on soupçonne que quelqu’un pourrait être victime d’un AVC, que l’on peut retenir avec l’acronyme V.I.T.E.

1. Visage – Est-il affaissé?

2. Incapacité – Pouvez-vous lever les deux bras normalement?

3. Trouble de la parole – Trouble de prononciation?

4. Extrême urgence – Composez le 9-1-1.

*Source : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC