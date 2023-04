Eau à saveur de gâteau d’anniversaire: une tendance TikTok décriée par les experts en santé

Eau à saveur de pina colada, de gâteau d’anniversaire ou encore de Skittles: des experts avertissent contre une nouvelle tendance qui gagne en popularité sur TikTok et qui consiste à ajouter de grandes quantités de sirops pour rendre son hydratation plus attirante.

«Oh, mon Dieu, Bestie, c’est parfait», a indiqué une influenceuse après avoir ajouté un sachet de poudre sucrée au goût de bonbon à la pêche et quatre pompes de sirops dans une bouteille de 750 ml d’eau remplie de glaçons, dans une vidéo qui a atteint plus de 635 000 vues.

De plus en plus d’influenceurs ne jurent que par les additifs sucrés pour leur apport quotidien en eau, tandis que le mot-clic #WaterTok a atteint plus de 100 millions de vues lundi, selon ce qu’a rapporté The Independant.

Mais ce genre de boisson sucrée ne devrait être consommé qu’avec «modération» seulement, et non quotidiennement en remplacement à l’eau sans goût, comme le vendent les influenceurs, ont insisté des professionnels de la santé.

Car au-delà de dents cariées ou érodées par l’acide citrique contenue dans les produits, l’eau aromatisée peut avoir de lourdes conséquences sur la santé.

«Les édulcorants artificiels ou les ingrédients aromatisants, tels que ceux utilisés dans les poudres et les sirops à mélanger avec de l’eau, peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, notamment des maladies cardiovasculaires ou éventuellement un diabète précoce», a averti le Dr Al-Imran Khan, médecin généraliste chez Mercuri Health, au média britannique.

Ces additifs, souvent vendus comme une «alternative saine aux boissons sucrées», contiennent notamment des niveaux élevés de maltodextrines, des glucides hautement transformés dérivés de l’amidon qui sont «assez similaires au sucre et [qui] peuvent provoquer une augmentation rapide de la glycémie», a indiqué de son côté la nutritionniste Silvia Micheletti.

Ces glucides peuvent ainsi «entraîner des problèmes de santé chez certaines personnes, tels que la prise de poids, le diabète, la stéatose hépatique, l’athérosclérose, les sautes d’humeur, la fatigue, les maladies auto-immunes et cardiovasculaires», a-t-elle fait savoir.

Les experts recommandent ainsi de remplacer les saveurs artificielles par des tranches de citron ou de concombre, qui sont des choix beaucoup plus sains pour donner du goût à son apport quotidien en eau.