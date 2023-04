BiMoo: elle vend ses nappes à la Maison-Blanche

Rien n’arrête BiMoo dans sa croissance. Pas même une pandémie, une hausse de l’inflation ou un ralentissement économique.

L’entreprise, qui conçoit des nappes et des napperons à colorier, a enregistré une croissance de 33 % de son chiffre d’affaires l’an dernier grâce à l’ouverture d’un nouveau segment de marché : les commandes personnalisées.

«La demande est très forte du côté des musées, qui veulent des produits en lien avec les expositions qu’ils organisent ou sur des thématiques précises pour les vendre dans leur boutique», explique Julie Blais, qui a fondé l’entreprise en 2019.

Réutilisables

C’est ainsi que ses produits éducatifs et ludiques se retrouvent aujourd’hui à la boutique officielle de la Maison-Blanche, dans la capitale américaine, Washington.

«On a fait pour eux des napperons recto verso qui représentent la Maison-Blanche et le Capitole. Les dessins ont été créés par une artiste québécoise. Les enfants peuvent s’amuser à les colorier encore et encore puisque nos produits sont réutilisables», raconte Julie Blais.

Fournisseur de proximité

En plus de la qualité de ses produits qui sont certifiés écologiques, un autre atout a joué en faveur de BiMoo pour vendre chez nos voisins du Sud: la proximité de son marché.

«Pour éviter de longs délais d’approvisionnement, les acheteurs préfèrent se tourner vers des entreprises qui peuvent livrer rapidement. Nos produits sont imprimés au Québec. Dans un délai de deux ou trois mois, on est en mesure d’exécuter ces contrats», soutient Julie Blais.

D’autres musées au Canada et aux États-Unis ont été acheteurs ces derniers mois.

«Ce sont des commandes à fort volume, ce qui est intéressant pour nous. On a également un contrat important qui s’en vient avec un musée en Louisiane. On est aussi en pourparlers avec la NASA, à qui on a présenté notre nappe sur le système solaire», affirme l’entrepreneure qui rêve aussi du jour où ses produits se retrouveront au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée de la civilisation, à Québec.

En plus des institutions muséales, les événements touristiques sont un autre marché porteur pour BiMoo, qui a récemment obtenu un contrat avec le Carnaval de Québec.

Des résultats rapides

C’est en mai 2022 que Julie Blais a participé à son premier salon organisé par la Museum Store Association, qui regroupe plus de 1200 institutions culturelles en Amérique du Nord. Depuis, les commandes affluent.

«Les produits personnalisés représentent aujourd’hui 30 % de mon chiffre d’affaires», précise-t-elle.

Ce nouveau canal de commercialisation s’ajoute à celui des écoles et des services de garde, un autre marché important pour BiMoo. C’est que ses produits ne font pas que divertir les enfants, ils aident également au développement du langage et à l’acquisition du vocabulaire. Les nappes et napperons sont offerts en plusieurs thèmes (animaux, légumes, émotions, carte du monde, etc.) et en plusieurs langues, soit le français, l’anglais et l’espagnol.

BiMoo vend aussi au détail en étant présent dans plus de 200 boutiques, principalement au Québec.

«C’est toutefois un secteur plus fermé depuis la pandémie. Après les semaines de fermeture, les marchands ont préféré se tourner vers les valeurs sûres. De jeunes entreprises comme la mienne ont plus de difficultés pour y faire leur place», explique Julie Blais qui fait maintenant affaire avec les Éditions Gladius, un distributeur spécialisé.

La PME vend aussi par le biais de sa boutique en ligne, où les ventes ont d’ailleurs explosé à la suite de son passage à l’émission Dans l’œil du dragon, en 2021.

«J’ai reçu la première commande à peine trois minutes après ma présentation, s’étonne encore Julie Blais. Dans cette seule soirée, les ventes se sont élevées à 20 000 $. La demande est restée forte par la suite. Trois mois après, je n’avais presque plus d’inventaire.»

Elle a été particulièrement touchée par la fierté qu’elle a vue dans les yeux de son fils de cinq ans qui écoutait l’émission à ses côtés. Il l’a d’ailleurs aidée à préparer les nombreuses commandes qui ont suivi.

«Il m’a dit qu’il allait travailler pour BiMoo plus tard. Ça m’a émue puisque l’idée de créer mon entreprise est partie de lui. J’ai conçu ces nappes parce qu’il se concentrait sur les motifs et mangeait davantage, alors que, pour lui, l’heure des repas était toujours difficile.»

En attendant de pouvoir compter sur l’aide de son fils — qui sait? —, Julie gère seule son entreprise, appuyée par un solide réseau de fournisseurs.

BiMoo