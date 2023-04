À un mois de l'Eurovision, la chanteuse québécoise et représentante de la France, La Zarra, annule une prestation en raison d'un «problème personnel»

La chanteuse québécoise La Zarra a déjà connu des jours meilleurs. L’interprète née à Montréal, qui représentera la France le mois prochain à l'Eurovision, a fait faux bon à quelques minutes d’entrer sur scène, samedi dernier à Amsterdam. Dans les coulisses, on parle de «problème personnel» et même d’un «épuisement professionnel» pour expliquer cette volte-face.

Les médias français font chou gras de cette histoire aujourd’hui. La Zarra devait se produire dans le spectacle Eurovision in Concert, samedi soir à Amsterdam, en compagnie des 27 autres candidats au concours. Ce concert se voulait le grand prélude à la finale de l’Eurovision qui aura lieu le 13 mai à Liverpool.

Selon TF1 Info, les organisateurs du concours ont mentionné que la chanteuse les avait informés d’un «problème personnel» qui l’avait d’abord forcée à repousser sa performance à la toute fin de la soirée. Mais elle a finalement dû tout annuler. Elle s’est aussi désistée pour le concert du lendemain, à Londres.

En entrevue avec Le Parisien quelques heures plus tôt, samedi, La Zarra avait confié avoir perdu la voix pendant six mois, ajoutant qu’elle ne se sentait bien que depuis les trois dernières semaines. «Je ne vais pas mentir, j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois, je me dis que je vais gagner et d’autres fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible», mentionnait-elle.

Sur les réseaux sociaux dimanche, Fatima Zahra Hafdi, de son vrai nom, a remercié le public «pour tous vos messages d’amour et de soutien reçu depuis hier soir».

«J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement, a-t-elle poursuivi. Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces moments d’intimité vont être importants pour moi. Merci pour votre bienveillance. On se revoit à Liverpool. Je vous aime.»

À Montréal, l’équipe qui gère la carrière de la chanteuse de ce côté-ci de l’océan, Universal Music Canada, a indiqué au Journal que toute la période de promo prévue avec La Zarra avant la finale de l’Eurovision venait d’être annulée.