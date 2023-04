Fermeture d’Olymel à Vallée-Jonction: la Beauce se mobilise et cherche des solutions

Les acteurs de l’industrie porcine de la Beauce se mobilisent afin de sauver l’usine Olymel de Vallée-Jonction. Même si toutes les pistes de solutions seront évaluées, l’objectif est de trouver un nouvel opérateur des installations avant la fermeture définitive prévue le 22 décembre prochain.

• À lire aussi: Fermeture d’Olymel à Vallée-Jonction: coup dur pour le moral et le portefeuille

• À lire aussi: Fermeture d’Olymel à Vallée-Jonction: «La pire annonce économique» pour la Beauce

• À lire aussi: Olymel ferme son usine de Vallée-Jonction: 994 personnes touchées

René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce, a réuni cet après-midi dans une salle municipale de Vallée-Jonction plusieurs intervenants, dont le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et la mairesse de l’endroit, Patricia Drouin, afin de lancer un message d’espoir aux producteurs et aux citoyens de la région.

M. Roy a tendu la main à toute la classe économique. Il souhaite que toute la Beauce se mobilise pour éviter la catastrophe.

«On doit trouver des solutions maintenant. L’inaction est trop dispendieuse [...] On n’est pas du genre dans la Beauce à regarder la situation et à baisser les bras», a-t-il mentionné, admettant qu’il n’avait aucune annonce précise à faire maintenant.

Malgré les rumeurs sur le sujet, il s’est d’ailleurs montré très prudent sur la possibilité de voir un groupe de producteurs, dont les Éleveurs de porcs du Québec, faire l’acquisition de l’usine et l’opérer.

«Il y a différents modèles qui peuvent être envisagés, mais au niveau réglementaire, il y a aussi des contraintes [...] On entre dans des questions légales auxquelles je ne pourrai pas répondre», explique le président.

Usine à vendre?

Il n’a pas voulu s’avancer non plus sur les coûts d’une possible acquisition par un groupe d’investisseurs.

Pour sa part, Luc Provençal a été plutôt vague quant à l’éventuelle participation du gouvernement dans le sauvetage de l’usine alors que trop de points restent à évaluer avant de prendre position.

Quant à savoir si les propriétaires de l’usine pourraient vendre à un acheteur, quel qu’il soit, René Roy a répondu avec une question.

«Est-ce qu’en tant que société, [on se donne] un bénéfice à augmenter la compétition dans le domaine de la transformation?» a-t-il demandé avant d’acquiescer à l’affirmation: qu’il y a de la place pour une usine à Vallée-Jonction dans le marché actuel.

Chose certaine, c’est qu’il faudra s’asseoir à la table avec Olymel, estime la mairesse Patricia Drouin. «Il faut avoir la réponse avant», a-t-elle indiqué concernant les intentions de l’entreprise de vendre ou non.

Producteurs fâchés

Une cinquantaine de personnes étaient réunies dans la salle pour entendre le discours des intervenants qui amorcent une opération sauvetage.

Parmi ceux-ci se trouvaient quelques producteurs, dont Luc Turmel, qui s’est rendu au micro pour prendre la parole. L’homme, qui a vu son grand-père et son père élever des porcs avant lui, en avait gros sur le cœur contre Olymel.

Selon M. Turmel, c’est un véritable coup bas que les producteurs ont reçu après avoir fait beaucoup de concessions dans les dernières années lors des négociations de la convention de mise en marché.

«[Les producteurs] ont accepté de laisser 40$ sur la table pour permettre à l’entreprise de vivre [...] C’est parce qu’il y a des caméras, parce que je lâcherais [des sacres]. Je suis un petit peu fâché», a-t-il mentionné avec émotion.

Pour sa part, Simon Breton, un autre producteur qui a été très actif depuis la mauvaise nouvelle, souhaite quand même que ses collègues gardent le moral et se battent.

Selon lui, ce n’est pas mission impossible que d’éviter la fermeture et la perte de 994 emplois à l’usine

«On veut attirer un acheteur à Vallée-Jonction. Il faut garder espoir», conclut-il.