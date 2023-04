Florence Longpré écrit et jouera dans une dramédie destinée à Crave

Florence Longpré écrit une nouvelle fiction pour Crave. L’œuvre n’a pas encore de titre, mais les 10 épisodes mariant drame psychologique, enquête et comédie se dérouleront dans un institut psychiatrique.

Celle à qui l’on doit les textes des séries «M’entends-tu?», «Audrey est revenue» et «Le temps des framboises» tiendra aussi le rôle principal de cette dramédie produite par Trio Orange, en collaboration avec Bell Média.

Suzanne, qui est psychiatre et criminologue, revient à son travail à l'Institut psychiatrique Mont-Royal après deux ans d'absence. Un «mystérieux incident» l'a tenue éloignée si longtemps. Elle doit à nouveau composer avec les plus grands cas psychiatriques.

«Avec cette nouvelle série, j’ai envie de décomplexer le trouble mental, de plonger dans les méandres du délire psychique et de rendre tout cela plus humain, accessible; sans être plombant... S’il reste qu’il est extrêmement difficile de s’expliquer le sordide, on peut du moins essayer de le comprendre, y être empathique pour le guérir et peut-être, qui sait, le prévenir», a dit Florence Longpré, lundi, dans un communiqué.

«Florence Longpré est une artiste d’exception avec qui nous souhaitions collaborer. Dans cette nouvelle série qui nous projette dans un univers méconnu, elle utilise la plume unique qu’on lui connait pour naviguer à travers les émotions et mélanger les genres tout en conservant son approche sensible et bienveillante à des situations délicates», a souligné la vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média, Suzane Landry.