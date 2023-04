Inde: couvre-feu après des attaques mortelles de tigre

Des centaines de villageois dans le nord de l'Inde ont reçu l'ordre de rester confinés chez eux lundi après le coucher du soleil suite à la mort de deux personnes dans des attaques d'un ou plusieurs tigres, selon les autorités.

Les autorités de l'État de l'Uttarakhand ont décrété ce couvre-feu entre 19 h et 6 h dans deux districts, où les écoles sont par ailleurs fermées lundi et mardi.

La première attaque mortelle a eu lieu jeudi et la deuxième dimanche, mais on ignore si elles sont le fait d'un seul tigre ou de deux animaux différents, a indiqué un responsable.

«Notre personnel armé est sur place», a déclaré à l'AFP le garde forestier Swapnil Anirudh. «Il y a peu de proies sauvages dans cette zone, et les humains et le bétail sont des proies faciles», a-t-il ajouté.

Au moins 108 personnes ont été tuées par des tigres en Inde entre 2019 et la mi-2021, selon des chiffres officiels publiés l'an dernier.

En 2022, la police a abattu un tigre surnommé le «mangeur d'hommes de Champaran» qui avait tué au moins neuf personnes dans l'est du pays.

La population de tigres sauvages en Inde est estimée à près de 3200 individus, soit 75 % du nombre total dans le monde.

En 1900, plus de 100 000 tigres vivaient sur la planète, mais ce nombre est tombé à un plus-bas de 3200 en 2010 avant de remonter. Actuellement, l'expansion rapide du nombre d'animaux, conjuguée à la perte de leur habitat naturel due à l'expansion urbaine entraîne une recrudescence des attaques ces dernières années.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), les tigres ont perdu plus de 93 % de leur territoire historique au cours des 100 dernières années, et ne survivent plus que dans 13 pays.