Inde: un couple s’auto-guillotine pour un rituel

Un homme et une femme se sont décapités eux-mêmes avec une guillotine faite maison pendant un sacrifice rituel en Inde.

Hemubhai Makwana, 38 ans, et sa femme Hansaben, 35 ans, sont tous les deux morts par décapitation après s’être guillotinés dans leur ferme, a rapporté la police indienne.

«Le couple avait d’abord préparé un autel de feu avant de mettre leurs têtes sous la guillotine improvisée tenue par une corde», a déclaré un inspecteur de police. «Dès qu’ils ont relâché la corde, une lame de fer s’est abattue sur eux, tranchant les têtes qui ont ensuite roulé dans le feu.»

Le feu est considéré comme quelque chose de sacré dans la religion hindoue et joue un rôle significatif dans de nombreux rituels, selon CBS News.

La police a déclaré avoir retrouvé une lettre de suicide adressée à la famille et a déclenché une enquête. Le couple laisse derrière eux deux enfants et les grands-parents.

Les sacrifices humains lors de rituels ne sont pas inhabituels en Inde, et les données officielles rapportent plus de 100 cas entre 2014 et 2021. Cependant, presque toutes ces affaires ont impliqué le sacrifice d’autres personnes, et donc peu de suicides, dans le but de plaire aux dieux.