La liberté de croire

J’ai apprécié la lettre de Caroline ainsi que votre réponse sur la liberté que nous avons tous de croire ou de ne pas croire. L’expérience de mort imminente relatée par Caroline m’a donné envie de vous raconter celle de mon ami Roger.

Lui et moi sommes amis depuis 42 ans et nous étions comme des frères. On se disait tout, en plus de pratiquer certains sports ensemble et d’aimer la bonne bouffe. On n’avait pas peur de la mort, car on était en santé et on était convaincus que quand ça arriverait, les lumières allaient juste s’éteindre avant que le noir total ne nous consume.

Il y a six ans, mon ami Roger, grand, fort et non religieux, se préparait à mourir d’un cancer. Juste avant, il a fait une réaction au traitement de chimiothérapie qui lui a causé une EMI (expé-rience de mort imminente) durant onze minutes, avant de revenir à la vie et de mourir définitivement dix jours après.

De cette EMI, il m’a dit : « Je suis sorti de mon corps pour m’élever vers le plafond d’où je me voyais allongé sur le dos, la bouche ouverte, avec quatre personnes s’activant sur moi comme des fous en me frappant à coups de poing. J’avais beau leur dire : “Lâchez-moi, je me sens trop bien et je n’ai pas envie de revenir sur terre, ils ne m’entendaient pas.” J’ai passé à travers un tunnel de lumière pour me retrouver dans un lieu vachement apaisant et haut en couleur. Puis dans un éclair, je me suis retrouvé dans mon lit avec une panoplie de sourires heureux de me voir revenu sur terre. »

Quand je l’ai revu trois jours après, ce n’était plus le même gars. Heureux et paisible, il disait « Je vais aller rejoindre mon père et on va retourner à la pêche et à la chasse comme dans le temps. Crois-moi, mon ami, la mort est beaucoup plus fantastique qu’on le pensait, toi et moi. » Depuis, je me suis mis à la lecture de tous les bouquins sur le sujet des EMI, et j’en suis venu à l’évidence que l’âme et l’esprit qui vivent en nous ne s’éteignent jamais et sont là pour l’éternité.

Je ne te souhaite pas une EMI, mais si ça arrive à quelqu’un proche de toi, n’hésite jamais à partager son voyage astral, car c’est simplement fabuleux. Contrairement à Caroline, cependant, ça ne m’a pas conduit vers la pratique d’une religion, car je ne crois en aucune. Mais je sais que je reverrai mon ami Roger, par exemple.

Un chum nommé Marcel

Ma porte est largement ouverte à écouter sur ce genre d’expérience, car comme vous, au cours de ma vie, j’ai trop lu de récits positifs sur les EMI.