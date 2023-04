Le déferlement anticatholique

L’Église québécoise n’a plus de pouvoir. Il ne reste que de vieux prêtres chancelants. C’est pourquoi on était surpris d’écouter vendredi dernier le «jeune» abbé Marc Lahaie, l’invité de Stéphan Bureau. C’est un des derniers de son espèce, un bel homme de 57 ans, ouvert, sensible, qui a ému l’auditoire de l’émission Le monde à l’envers.

Le tweet de François Legault, ce catholique sociologique comme tant d’autres Québécois qui ont baigné dans l’eau bénite, a provoqué de tels torrents de haine et de mépris que l’on en reste aussi sidéré que choqué. Le premier ministre n’est pas un professeur d’histoire. Mais il a grandi pendant la Révolution tranquille et il est clair qu’il s’en souvient.

Ceux qui se sont déchaînés dans les médias traditionnels contre l’héritage religieux du Québec étaient de tous les âges. Certains d’entre eux semblaient être, hélas, des ignares. Ils ont intérêt à se renseigner sur ce qu’était la catholicité pendant ce mouvement des années soixante, mené par des hommes et des femmes progressistes, tolérants, instruits et catholiques.

Parmi eux se trouvaient des membres du clergé et des communautés religieuses. Que l’on pense à la commission Parent, dirigée par monseigneur Parent, recteur de l’Université Laval, et à laquelle siégeait sœur Marie-Laurent de Rome des Sœurs de Sainte-Croix.

Réformateurs

C’étaient des intellectuels de haut niveau qui, comme l’éminent sociologue Guy Rocher, ont ouvert la voie à la démocratisation de l’enseignement supérieur au Québec.

Il faut être vigilant pour ne pas laisser les idéologues et les ignorants réinventer notre histoire avec des références à la mode.

L’Église québécoise a connu des soubresauts que peu d’institutions ont vécus. Nombre de prêtres, de religieux et religieuses ont quitté les ordres, n’acceptant plus les enseignements rigoristes de l’Église, le machisme ambiant et l’hypocrisie moralisatrice.

Ces gens instruits et cultivés ont trouvé plus tard des postes dans nos hôpitaux, nos écoles et nos universités et dans la haute fonction publique et parapublique. La hiérarchie de l’Église était dépouillée de ses membres les plus ouverts. En fin de compte, c’est l’Église qui a perdu. Et le Québec a gagné au change. C’est cela notre héritage catholique.