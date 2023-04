L’écœurante et scandaleuse propagande du Brésil

Le président brésilien vient de faire des déclarations scandaleuses sur la guerre en Ukraine. Pour lui, la responsabilité de la guerre incombe à l’Ukraine et à la Russie. Il accuse aussi l’Europe et les États-Unis de ne rien faire pour arrêter la guerre. En prime, il propose la médiation du Brésil, jointe à celle de la Chine et des Émirats arabes unis. Il y a une limite à prendre les gens pour des imbéciles.

Lula da Silva reprend à son compte la propagande russe suivant laquelle l’Ukraine est en partie responsable de l’envahissement de son territoire. C’est faux.

En fait, Vladimir Poutine enrage parce que les Ukrainiens se sont libérés du joug de Moscou et qu’ils ont choisi la voie de la démocratie. Poutine veut reconstruire l’empire russe et renforcer les dictatures, la sienne en premier lieu.

Pourtant, l’indépendance et la liberté ne sont pas des fautes. D’ailleurs, les Américains et la plupart des peuples européens ont aussi choisi l’indépendance et la liberté. Idem pour les Brésiliens.

Ne manquez pas la chronique de Loïc Tassé au micro de Benoit Dutrizac , tous les jours sur les ondes de QUB radio :

Cynique et écœurant

Proposer que des dictatures comme celles de la Chine et des Émirats arabes unis servent d’arbitres à un peuple qui recherche la liberté et la démocratie est cynique et écœurant.

Accuser les États-Unis de ne rien faire pour arrêter la guerre en Ukraine est aussi une grande fausseté. Cette guerre a été entreprise par la Russie, qui s’attendait à conquérir rapidement tout le territoire ukrainien. Mais l’armée ukrainienne a stoppé l’armée russe.

Ce n’est que par la suite que les États-Unis et leurs alliés ont massivement soutenu l’Ukraine. Sans cette aide, l’Ukraine ne serait plus qu’un souvenir.

Dire que l’Europe et les États-Unis ne font rien pour arrêter la guerre reprend la propagande russe qui voudrait que l’Ukraine cesse de recevoir de l’armement pour mieux se faire conquérir.

Prix de la liberté

Oui mais, disent les affairistes des relations internationales, cette guerre coûte cher. Elle contribue à l’inflation à travers le monde, elle nuit au commerce. Sans blague, connaissez-vous beaucoup de guerres qui n’ont pas cet effet?

Ne manquez pas la chronique de Loïc Tassé au micro de Benoit Dutrizac , tous les jours sur les ondes de QUB radio :

La question que posent de petits dirigeants comme Lula da Silva, Donald Trump ou Emmanuel Macron est toujours la même: combien vaut la sauvegarde des démocraties et des libertés? La réponse sera toujours la même : il ne sert à rien d’être riche et de vivre enchaîné. D’ailleurs, les grands progrès de l’humanité ne surviennent pas dans des dictatures, mais dans des démocraties.

La guerre en Ukraine coûte cher et continuera à coûter cher. Les dictatures veulent persuader les démocraties que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Au contraire. Parlez-en à ceux qui ont vécu sous des dictatures, aux habitants d’Europe de l’Est par exemple. Pour rien au monde ils ne voudraient retourner sous la botte de Moscou ou ne plus vivre en démocratie. La solidarité entre démocraties est essentielle à leur survie.