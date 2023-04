Marathon de Boston: Zdeno Chara réussit tout un exploit

Reconnu pour son excellente condition physique durant sa carrière de hockeyeur, l’ancien défenseur de la Ligue nationale Zdeno Chara a réalisé un tour de force, lundi, en complétant le marathon de Boston pour une première fois.

• À lire aussi: Prédictions de nos experts pour les séries de la LNH: qui d’autres que les Bruins?

• À lire aussi: Les Bruins affectés par un virus

L’homme de 46 ans a terminé le parcours de 42 kilomètres en un temps de 3 h 38 min 23 s.

«Je suis fier d’être un Bostonien, a-t-il commenté à la chaîne de télévision locale WCVB après sa course. Les sensations sont excellentes et je suis honoré de partager ce moment avec tellement de participants et de partisans, ainsi que la ville de Boston et toute la communauté. C’est toujours quelque chose que je souhaitais accomplir. Je suis très reconnaissant de l’équipe m’ayant aidé pendant mon entraînement. Elle m’a encouragé et s’est assurée de me rendre prêt pour cette épreuve.»

Très impliqué

Celui portant le dossard numéro 3333 prenait part au célèbre événement afin de notamment soutenir deux organismes de charité locaux, les fondations Thomas E. Smith et Hoyt. La première vise à améliorer la qualité de vie des gens atteints de paralysie grâce à un appui financier et émotionnel, tout en créant des initiatives pour prévenir des blessures à la moelle épinière.

Pour ce qui est de la seconde, elle porte le nom de Dick Hoyt, un coureur ayant pris part au marathon une douzaine de fois en poussant son fils assis sur un fauteuil roulant. L’athlète est décédé en septembre 2021 à l’âge de 80 ans.

Aussi, Chara a admis que sa présence au marathon 10 ans après les attentats survenus lors de cette compétition et ayant fait trois morts et plus de 260 blessés comporte une saveur particulière.

«Nous considérerons cela comme l’une des plus grandes tragédies, mais également l’un des meilleurs exemples où tout le monde a renversé la vapeur. Ce que cette ville et les gens ont montré, c’est leur manière de s’unir et de se soutenir qui fut vraiment inspirante et motivante pour tous. Dix ans plus tard, j’avais toujours cela à l’esprit et j’ai tenté de donner le meilleur de moi-même dans les derniers milles en songeant à tous ceux ayant été affectés», a indiqué l’ancien capitaine des Bruins et gagnant de la coupe Stanley en 2011.