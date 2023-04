McDonald's apporte de «grands» changements à 5 hamburgers classiques

McDonald's a l'intention d'apporter des changements à certains de ses repas classiques afin de stimuler les ventes.

Le cheeseburger, le double cheeseburger, le hamburger, le Big Mac et le McDouble burger sont dans la mire de la multinationale.

«Nous avons constaté que de petits changements, comme l'adaptation de notre processus pour obtenir un fromage plus chaud et plus fondant et l'ajustement des réglages du gril pour une meilleure saisie, ont fait une grande différence en rendant nos hamburgers plus savoureux que jamais», a déclaré lundi Chad Schafer, directeur principal de l'innovation culinaire de McDonald's, dans un communiqué de presse.

Le Big Mac devient également plus savoureux, puisqu'il sera accompagné d'une plus grande quantité de sauce Big Mac.

Les nouveaux hamburgers ont déjà été commercialisés en Australie, en Belgique et au Canada, indique le New York Post.

Ces changements font suite à l'annonce faite par le restaurant en 2018 selon laquelle il passait au bœuf frais pour ses Quarter Pounders.

En 2021, McDonald's a lancé son sandwich au poulet croustillant pour concurrencer Chick-fil-A, qui ne cesse de croître.

Pendant ce temps, McDonald's licencie des centaines d'employés dans ses bureaux d'entreprise, réduit les salaires et les avantages sociaux pour d'autres et ferme des bureaux locaux dans le cadre d'une restructuration à l'échelle de l'entreprise, selon un rapport.

L'entreprise a également introduit l'intelligence artificielle dans certaines succursales aux États-Unis, où un robot prend les commandes des clients.

Pendant ce temps, les «formats de frites identiques» de McDonald's envahissent TikTok.