Partage des tâches ménagères: même lorsqu’elles gagnent plus, les femmes s’occupent plus de la maison, selon une étude

Même quand les femmes sont payées autant ou plus que leurs maris, elles passeraient plus de temps à s’occuper de la maison et des enfants, tandis que les conjoints passeraient 3,5 heures de plus qu’elles sur des loisirs, selon une nouvelle étude.

«Même quand la contribution financière est devenue plus égalitaire dans les mariages, la façon dont les couples divisent leur temps entre le travail payé et la vie à la maison demeure déséquilibrée», a noté le centre de recherche américain Pew dans une nouvelle étude, rapportée par CNN Business dimanche.

Aujourd’hui, dans 29 % des mariages hétérosexuels, les hommes et les femmes obtiendraient un salaire similaire. Pourtant, les maris passeraient 3,5 heures de plus par semaine sur des activités de loisirs.

En parallèle, les femmes consacreraient 2 heures par semaine sur les soins aux enfants et 2,5 heures sur les tâches ménagères, a indiqué l’étude.

Si dans plus de 55 % des mariages, c’est l’homme qui rapporterait le principal ou seul gagne-pain de la maisonnée, la femme remplirait ce même rôle dans 16 % des mariages, comme revenu principal dans 10 % et seul revenu dans 6 % des cas.

Pourtant, dans toutes les situations, le seul moment où l’homme passerait plus de temps sur les soins aux enfants que leurs femmes serait lorsque la femme rapporterait le seul revenu du foyer.

Et même dans ce cas, les tâches ménagères seraient séparées également entre les deux partenaires, a poursuivi l’étude.

Le centre de statistiques américain a basé son étude sur les données des revenus tirés d’une enquête sur la population des États-Unis, sur un sondage sur l’utilisation du temps des Américains et sur un sondage national mené auprès de 5152 adultes en janvier.