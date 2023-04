Pierre Dorion révèle quelques-unes de ses intentions

Même s’il ne contrôle pas son avenir à court terme au sein de l’organisation, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a des plans relativement précis concernant certains actifs de sa formation.

Le dirigeant a discuté avec les médias lundi avant-midi afin de présenter son bilan de la saison 2022-2023, qui s’est terminée par une exclusion des séries éliminatoires en dépit de l’acquisition d’éléments importants l’été dernier, notamment Claude Giroux, Alex DeBrincat et Cam Talbot. Dans le cas du troisième d’entre eux, l’aventure ottavienne aura duré un an seulement, car Dorion a confirmé qu’il ne reviendra pas.

«On lui a offert un contrat d’un an en janvier, sauf qu’il voulait deux ans. On était loin d’une entente», a admis le DG au sujet du gardien qu’il avait obtenu du Wild du Minnesota et qui sera admissible à l’autonomie complète cette année.

DeBrincat sera toutefois de retour après avoir complété un pacte de trois ans et de 19,2 M$. Il pourrait se retrouver en arbitrage salarial s’il n’accepte pas un contrat dans les prochaines semaines.

«S’il veut rester, je pense qu’on peut en arriver à une entente. Nous avons eu une bonne discussion pendant la campagne et il disait vouloir regarder comment le tout allait se dérouler avec les nouveaux propriétaires, pour ensuite partir de là. Nous savons qu’il reviendra pour un an l’an prochain, et s’il ne souhaite pas signer, nous déciderons de la suite», a commenté Dorion.

Même si l’entraîneur-chef D.J. Smith n’a pas mené sa troupe en séries, le directeur général a exprimé sa satisfaction quant à son boulot. Il entend mener à terme son évaluation de l’organisation avant d’émettre une recommandation au groupe de propriétaires. «Il a fait tout ce qu’on lui a demandé», a-t-il indiqué à son propos.