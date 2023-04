Plaintes pour racisme à Montréal: deux personnes nommées pour réviser le processus

Quelques semaines après avoir promis «d’accélérer la cadence», la Ville de Montréal a nommé les membres de son comité externe qui ont commencé à réviser le dépôt des plaintes de racisme vécu par ses employés.

La Ville a donc décidé de faire appel à Maryse Alcindor, qui avait notamment coprésidé la consultation sur le racisme et la discrimination systémique menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en 2020.

Cette dernière a notamment recommandé la nomination de Mohamed Chérif, membre fondateur du Centre de recherche-action pour les relations raciales qui a aussi travaillé sur ces questions au gouvernement fédéral.

«Comme les délais étaient excessivement courts, on voulait des personnes qui étaient prêtes à fonctionner tout de suite», a expliqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Plus tôt en journée, l’opposition officielle se disait «mal à l’aise avec le comité externe proposé».

«Le mandat du comité externe est consultatif uniquement. On ne sait pas à qui il sera imputable. On ne connaît pas sa composition et s’il inclut les syndicats. On ne sait pas si les problématiques rencontrées par les employés seront réellement abordées», avait déclaré sur Twitter le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem.

Mme Ollivier a confirmé que le comité tout juste nommé s’est mis en marche dès lundi pour récupérer ce que les services de la Ville ont produit sur le nouveau processus de dépôt des plaintes.

«Ils se rencontrent deux fois par semaine entre maintenant et le mois de juin. Et le travail se fait en parallèle avec les syndicats et les associations d’employés», a-t-elle souligné.

Rappelons que la Ville compte mettre en place ce guichet unique dès cet été. À l’heure actuelle, des plaintes peuvent être déposées à la Division respect de la personne, à l’Ombudsman, à la Commission de la fonction publique ou encore au contrôleur.

«On concentre le mandat vraiment sur le processus de gestion de plaintes formelles et de guichet unique», a précisé Mme Ollivier.