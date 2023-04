Super Mario fait exploser le box-office

Super Mario fait fureur au box-office. Le film d’animation inspiré du jeu du même titre a déjà récolté 678 millions $ à travers le monde après seulement douze jours à l’affiche et devrait franchir sous peu le cap du milliard $ de recettes.

Grâce à ce départ canon, Super Mario Bros. le film s’est déjà hissé au sommet des films les plus populaires de 2023 au box-office - en excluant Avatar 2, sorti à la fin 2022. Le long métrage produit par Universal, Illuminations Studio et Nintendo est aussi devenu l’adaptation d’un jeu vidéo la plus rentable de l’histoire aux guichets.

Au Québec, Super Mario Bros. le film a amassé plus de 5,1 millions $ au box-office de la province pendant sa première semaine à l’affiche, selon les chiffres compliés par l'agence Cinéac. Il s’agit du meilleur démarrage de 2023.