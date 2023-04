Agression sexuelle et voies de fait: un procès pour un flic déchu qui a déjà été reconnu coupable de trafic de stéroïdes

Après avoir été reconnu coupable de trafic de stéroïdes, un policier déchu de Longueuil, aussi coach d’entraînement, fait de nouveau face à la justice parce qu'il aurait agressé sexuellement une cliente qui rêvait de participer à une compétition de culturisme.

«C’était important pour moi, je voulais le vivre une fois», a laissé tomber la présumée victime de Daniel Jouhannet, dont l’identité est protégée par une ordonnance de la Cour.

Ce matin, le procès du policier destitué de 50 ans débutait, au palais de justice de Longueuil. Celui qui a écopé d’un an de détention à purger chez lui pour avoir produit, possédé et trafiqué des stéroïdes en 2021 fait à nouveau face à la justice.

L’ex-agent Jouhannet est aujourd’hui accusé d’agression sexuelle, de voies de fait, de possession et trafic de stéroïdes, ainsi que de tentative de méfait public.

Entre juillet 2019 et décembre 2020, l’accusé effectuait les suivis de plan d’entraînement et d’alimentation d’une femme qui avait alors la fin trentaine.

Celle-ci avait le souhait de prendre de la masse pour participer à une compétition de culturisme. C’est elle qui aurait communiqué avec Jouhannet.

Il inspirait confiance

Le coach, qui avait un bureau dans un gymnase, sur la Rive-Sud de Montréal, aurait rapidement incité sa nouvelle cliente à consommer des produits illégaux pour atteindre son objectif.

«Il m’a fait comprendre que si je voulais faire de la compétition, il fallait que je me pique», a-t-elle témoigné, à propos de son entraîneur, qui lui «inspirait confiance», à l’époque.

Jouhannet lui aurait donc vendu une panoplie de suppléments alimentaires, dont des stéroïdes anabolisants et de la testostérone, pour améliorer ses performances.

Il s’agissait d’un «gros cocktail», selon la femme, qui n’avait à ce moment aucune connaissance en la matière.

«Ç’a été le début de la descente aux enfers», a-t-elle soufflé, affirmant avoir souffert de problèmes de santé graves, à la suite de la prise de certains des produits.

Au fil du temps, le comportement de l’entraîneur-policier aurait changé pour le pire, à commencer par certaines «allusions sexuelles». Mais il n'en serait pas resté là.

Jokes de mononcle

«L’accusé a commencé à tenir des propos de plus en plus osés [envers la victime]. [Puis une fois], il l’a prise par la gorge et lui a dit: “tu aimes ça te faire brasser, ma cochonne”», a lancé en déclaration d’ouverture Geneviève Rondeau-Marchand, procureure de la Couronne.

«Il me faisait des compliments, des remarques, des jokes de mononcle plates», a ajouté la victime, qui semblait nerveuse lors de son témoignage, en matinée.

Il lui aurait entre autres demandé à quel moment ils iraient à l’hôtel, et qu’il ne décéderait pas avant de lui «avoir fait l’amour», a détaillé l’athlète culturiste.

N’ayant pas les moyens de se permettre d’autres entraîneurs qui chargeaient quelques centaines de dollars, alors que Jouhannet lui offrait un tarif réduit de 50$ par séance, elle aurait enduré ses remarques pendant quelque temps.

«J’aurais dû allumer. J’ai sûrement été innocente», a-t-elle admis.

Dans son bureau

La plaignante aurait ensuite mis un terme à leur relation professionnelle en décembre 2020, après une rencontre à son bureau du gymnase South Shore Iron, à Longueuil, qui aurait mal tourné.

Jouhannet aurait alors demandé à cette dernière, malgré son malaise évoqué, de se laisser faire. Il lui aurait inséré des doigts de force dans ses parties intimes.

Sa victime a porté plainte aux autorités quelques semaines plus tard.

Puis en janvier 2021, une perquisition a eu lieu au gymnase où Jouhannet rencontrait ses clients.

Comme il n’avait pas accès à l’endroit, le suspect aurait tendu un sac à dos à un enquêteur pour qu’il le remette à un homme qui s’entraînait à l’intérieur. Le sac aurait contenu des stéroïdes, notamment.

Le procès se poursuit toute la semaine devant la juge Louise Leduc.