Un espoir du CH rapatrié par le Rocket

Après un séjour fructueux d’un an en Slovaquie, le jeune défenseur québécois Miguël Tourigny sera de retour dans sa province natale en 2023-2024.

• À lire aussi: C’est la fièvre des séries à Laval

• À lire aussi: Mission réussie: le Rocket de Laval sera des séries de la LAH

Choix de septième tour du Canadien de Montréal en 2022, Tourigny a paraphé une entente d’un an à un volet avec le Rocket de Laval. Le club-école du Tricolore a confirmé le tout lundi.

Le natif de Victoriaville a vu sa saison prendre fin le 14 mars, lorsque le Dukla Trencin a subi l’élimination au premier tour des séries de l’Extraliga, première division slovaque.

Même s’il n’est âgé que de 20 ans, Tourigny a mené les arrières de son équipe pour la moyenne de buts et de points par match, avec six filets et 26 points en 43 duels.

Défenseur à caractère offensif muni d’un petit gabarit, Tourigny a porté les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand et du Titan d’Acadie-Bathurst pendant son parcours junior.

Par ailleurs, son frère cadet Jordan, membre des Cataractes de Shawinigan, est perçu comme un des plus beaux espoirs québécois admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.