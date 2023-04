Un livre sera lancé en septembre: une riche saison pour les 75 printemps du Rideau Vert

La légendaire Denise Filiatrault était pleine d’énergie, lundi, lors du dévoilement de la programmation de la saison 2023-2024 du Théâtre du Rideau Vert (TRV).

Tout sourire, elle a rappelé que sa carrière a pris son envol au Rideau Vert, nom donné à l’époque «pour symboliser la jeunesse et l’éternel renouveau printanier».

Avec ses huit propositions, le lieu de diffusion où a été créée la mythique pièce «Les Belles-Sœurs», de Michel Tremblay, fait la part belle à la jeunesse et à des metteurs en scène de renom qui y bosseront pour la toute première fois.

Joël Lemay / Agence QMI

Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino ont fondé le Rideau Vert en 1948 et l’inauguration a officiellement eu lieu le 17 février 1949. Trois quarts de siècle plus tard, Mme Filiatrault en est la directrice artistique depuis 19 ans, un boulot qui continue de la stimuler.

«Il y en a pour tous les goûts dans la prochaine saison. Il y a des pièces plus intellectuelles et d’autres pour les gens qui veulent rire», a-t-elle dit à l'Agence QMI.

Marie Brassard, qui n’a jamais été associée au Rideau Vert, dirigera des talents de la relève dans la pièce «L’ombre», du 23 août au 9 septembre, une coproduction du TRV et du Théâtre français du Centre national des arts. Elle a dit, lundi, qu'elle est enchantée de mettre de l’avant de nouveaux «acteurs-créateurs».

Joël Lemay / Agence QMI

«On trouvait formidable que les 75 ans s’ouvrent avec une gang de jeunes. La relève à sa place au Rideau Vert. Ce n’est pas parce qu’on a 75 ans qu’on est vieux, on a encore le cœur jeune!» a dit la directrice générale Céline Marcotte.

Nathalie Malette sera en vedette du 27 septembre au 28 octobre dans «Un réel ben beau, ben triste», texte de Jeanne-Mance Delisle qui a été créé il y a près de 40 ans. Pour le metteur en scène Marc Béland, le texte est aussi actuel parce qu'il traite de la violence comme mode de communication au sein d’une famille.

L’année en cours sera bien entendu «Revue et corrigée» du 29 novembre au 7 janvier 2024. Pour la toute première fois, les comédiens seront tous de retour, soit Pierre Brassard, Monica Pilon, Benoit Paquette, Marie-Eve Sansfaçon et Marc St-Martin, dans une mise en scène de Natalie Lecompte.

Joël Lemay / Agence QMI

Benoit McGinnis, l’homme aux multiples talents, se glissera dans la peau d’Alan Turing, ce brillant mathématicien qui a percé le mystère des communications secrètes d’Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Le metteur en scène Sébastien David, pour la première fois au Rideau Vert, dirigera également Gabriel Cloutier-Tremblay, Jean-Moïse Martin et Étienne Pilon dans cette pièce écrite par le Français Benoit Solès.

La metteure en scène Brigitte Poupart sera elle aussi pour la première fois au Rideau Vert pour les besoins de la pièce «Jamais, toujours, parfois», du 12 mars au 13 avril 2024. Lauren Hartley, Annick Bergeron, Simon Landry-Désy et Marie-Laurence Moreau se donneront la réplique dans cette œuvre s’intéressant à une jeune femme de 18 ans qui est médicamentée depuis l’âge de 11 ans...

Sylvie Drapeau brillera dans «Mademoiselle Agnès», adaptation contemporaine du «Misanthrope» de Molière. Le metteur en scène Louis-Karl Tremblay sera, vous l'avez compris, lui aussi au Rideau Vert pour la première fois.

La comédienne et chanteuse Catherine Sénart chantera des chansons de Stéphane Venne du 9 au 11 novembre. Il s’agit d’une nouvelle mouture et l’interprétation de Sénart plait particulièrement à M. Venne, a-t-il souligné lundi.

La saison se conclura le 8 juin avec la présentation de «La traversée du siècle», qui célébrera l’œuvre et les personnages phares de Michel Tremblay dans une mise en scène, une adaptation et une dramaturgie d’Alice Ronfard. Le spectacle lecture-fleuve s’étirera sur une douzaine d’heures et sera aussi présenté en collaboration avec plusieurs autres théâtres.

Un livre pour les 75 ans

Le livre abondamment illustré «Le théâtre du Rideau Vert – Un premier rôle dans l’Histoire» sera lancé en septembre pour souligner en grand le 75e anniversaire. Une exposition de photos sera par ailleurs proposée sur la rue Saint-Denis.