Une mystérieuse spirale lumineuse dans le ciel de l’Alaska méduse les habitants du Grand Nord

Un singulier phénomène a été aperçu tôt samedi dans le ciel nocturne de l’Alaska, qui laisse pantois les habitants du Grand Nord.

L’étrange phénomène consiste en une spirale lumineuse se détachant sur une aurore boréale.

Plus étonnant encore : elle se déplaçait.

«Elle grossissait de plus en plus», a déclaré le photographe Todd Salat au Anchorage Daily News, ajoutant que la «magnifique œuvre d'art dans le ciel» se trouvait à peu près directement au-dessus de sa tête cinq minutes plus tard.

Todd Salat | AuroraHunter.com

«Je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était... Je dirais que c'est peut-être la chose la plus bizarre que j'aie jamais vue de ma vie.»

À des centaines de kilomètres au nord-est, dans la communauté arctique de Kotzebue, la sage-femme Elizabeth Withnall a vu quelque chose de similaire.

«Nous observons beaucoup de phénomènes très inhabituels dans le ciel du Grand Nord», a déclaré Mme Withnall à l'hebdomadaire.

Elizabeth Withnall | Facebook

«J'ai vu des arcs de brume et des arcs-en-ciel autour de la lune. Je me suis donc dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le ciel et que je ne savais pas ce que c'était, mais que c'était plutôt intrigant», a-t-elle ajouté.

Selon Don Hampton, professeur à l'Institut de géophysique de l'université de l'Alaska à Fairbanks, il s'avère que cette «chose bizarre» a été créée par l'homme et «semble être dû à un échappement de moteur de fusée provenant d'une mission de SpaceX Transporter-7 qui a été lancée sur Falcon 9 environ trois heures plus tôt en Californie», détaille-t-il.

https://youtu.be/F_OEbfFvdeE

La mission a été lancée de la base spatiale de Vandenberg, au nord de Los Angeles, peu avant minuit vendredi, rapporte le New York Post.

«La vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement du deuxième étage gèle et capte la lumière du soleil à haute altitude, ce qui lui permet de briller et de créer cette galaxie en spirale... Il a fait ce passage au-dessus de l'Alaska, stupéfiant de nombreux observateurs nocturnes», a déclaré le spécialiste par courrier électronique.

Bien que l'explication logique ait certainement calmé de nombreux habitants du Grand Nord, il semble que les deux photographes locaux aient été heureux d'être pris dans ce phénomène soudain.

«Croyez-moi, au début, j'étais totalement déconcerté... et j'ai apprécié ce sentiment d'inconnu», a écrit M. Salat sur Facebook.

«Sérieusement, Elon? Vous voulez gâcher mes aurores? J'espérais qu'un vaisseau spatial atterrirait et que des extraterrestres en sortiraient», a pour sa part publié Mme Withnall.