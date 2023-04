Voici combien coûterait Pierre-Luc Dubois au Canadien

Dans son bilan de fin de saison, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, n’a pas caché qu’il était ouvert à faire l’acquisition d’un joueur pouvant améliorer l’équipe pendant plusieurs années. Et si cet athlète tant attendu des partisans était bel et bien le Québécois Pierre-Luc Dubois, dont le nom est lié à Montréal depuis un moment déjà?

L’an dernier, en entrevue à TVA Sports, Pat Brisson, l’agent de l’attaquant des Jets de Winnipeg, avait souligné que son client était intéressé à revêtir un jour le chandail tricolore.

À 24 ans, Dubois deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la saison et devrait être libre comme l’air à la fin de la campagne 2023-2024.

Hughes aussi semble avoir un intérêt pour le jeune joueur, qui deviendrait la grande vedette francophone de son organisation. L’été passé, une source près du dossier avait révélé au Journal que le DG du Canadien avait déposé une offre très intéressante aux Jets pendant le repêchage de 2022.

Mais il y a un mais : du même souffle, dans sa conférence de presse de vendredi, le directeur général a ajouté que s’il était intéressé à obtenir un joueur capable d’améliorer sa jeune formation, cela se fera «sans faire mal au futur de l’équipe».

Si on lit être entre les lignes, cela signifie «sans sacrifier trop de hauts choix au repêchage ou d’espoirs de haut niveau».

Un jeune et des choix de première?

Et c’est exactement ce que risque de coûter un joueur comme Dubois, comme le révèle un exercice auquel s’est prêté Le Journal dans les derniers jours, avec l’aide d’un recruteur de la LNH et de la compagnie SportLogiq, spécialisée dans l’analyse des statistiques du circuit.

«Est-ce que ça vaut la peine pour le Canadien de donner un jeune joueur qui joue déjà avec l’équipe, et un choix, voire deux choix de première ronde? Parce que c’est ce que ce qu’il risque de devoir échanger pour l’avoir» soulève le dépisteur, qui préfère que l’on taise son identité.

C’est une conclusion semblable à celle à laquelle est arrivé SportLogiq en analysant des transactions impliquant des joueurs au profil similaire survenues dans les dernières années.

Des attaquants qui se sont avérés être de très bonnes additions pour les équipes qui ont fait leur acquisition, mais qui ne sont pas nécessairement des sauveurs, comme l’affirme le recruteur.

«Dubois, c’est un excellent joueur de hockey, pointe-t-il, mais ce n’est pas un joueur de concession comme le sont par exemple Connor McDavid ou Auston Matthews.»

«À mes yeux, c’est un centre de deuxième trio», ajoute-t-il, en précisant que le Québécois «n’est pas un buteur naturel, mais qu’il a de bonnes mains, un bon gabarit et un bon coup de patin».

«Et à 24 ans, il peut encore s’améliorer. Le problème, en mon sens, c’est que le Canadien n’a pas nécessairement besoin d’un autre joueur de centre. C’est plutôt en défensive que l’équipe devrait ajouter de l’expérience afin d’épauler les jeunes joueurs.»

Maintenant ou... plus tard?

L’autre hic, c’est qu’une fois la transaction coûteuse potentiellement effectuée, il faudra alors accorder rapidement un long contrat au natif de Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Un contrat de plusieurs années... lui aussi dispendieux, comme le montrent les comparatifs répertoriés par SportLogiq.

Ce pacte forcerait Hughes à faire des pirouettes avec sa masse salariale. Le directeur général du CH laissera sans doute partir de lourds contrats en juillet prochain, dont celui de Jonathan Drouin.

Mais il doit encore conjuguer avec ceux de Brendan Gallagher et de Joel Armia, notamment, un héritage de l’ère Marc Bergevin.

Dans un contexte de reconstruction, pourquoi ne pas attendre plutôt la prochaine date limite des transactions pour effectuer pareille transaction?

Ou encore, patienter jusqu’à ce que Dubois devienne lui aussi joueur autonome sans compensation en 2024, pour l’attirer à Montréal sans avoir à sacrifier de choix ou de joueurs?

«Que la transaction se fasse au prochain repêchage ou à la prochaine date limite des transactions, le coût sera semblable, croit le recruteur. À moins, bien sûr, que les statistiques de Dubois ne soient en forte hausse... ou en forte baisse.»

De quoi continuer à alimenter les discussions pendant quelques semaines. Ou durant quelques mois, selon la voie que le Canadien préférera emprunter.

Des échanges assez similaires

Que pourrait coûter Pierre-Luc Dubois au Canadien, si Kent Hughes faisait l’acquisition du joueur de centre par voie de transaction en juin prochain? Pour y voir plus clair, Sportlogiq, expert dans l’analyse statistique de la LNH, a compilé les échanges survenus dans les dernières années impliquant des joueurs ayant un profil semblable à celui du Québécois. À l’instar de Dubois, ces trois attaquants étaient joueurs autonomes avec compensation ou allaient le devenir lorsqu’ils ont apposé leur nom au bas du pacte. Ils ont tous été échangés lors du repêchage ou dans les jours précédant celui-ci. Un constat ressort de cette analyse : afin de mettre la main sur un joueur de la trempe de l’attaquant, il en coûtera au minimum un choix de premier tour et un espoir de haut niveau.

ALEX DEBRINCAT

7 juillet 2022 (peu avant la première ronde du repêchage)

Ailier droit, âgé de 24 ans au moment de la transaction

Venait de connaître une saison de 78 points en 82 matchs (41 buts, 37 aides)

Échangé par les Blackhawks aux Sénateurs en retour de choix de premier et de deuxième tour en 2022 (devenus Kevin Korchinski et Paul Ludwinski) et de troisième ronde en 2024

KEVIN FIALA

29 juin 2022 (9 jours avant le repêchage)

Ailier gauche, âgé de 26 ans au moment de la transaction

Venait de connaître une saison de 85 points en 82 matchs (33 buts, 52 aides)

Échangé par le Wild aux Kings en retour d’un choix de premier tour en 2022 (devenu Liam Ohgren) et de l’espoir Brock Faber (défenseur sélectionné en deuxième ronde en 2020)

SAM REINHART

24 juillet 2021 (durant la deuxième journée du repêchage)

Joueur de centre, âgé de 25 ans au moment de la transaction

Venait de connaître une saison de 40 points en 54 matchs (25 buts, 15 aides)

Échangé par les Sabres aux Panthers en retour d’un choix de premier tour en 2022 (devenu Jiri Kulich) et de l’espoir Devon Levi (gardien sélectionné en septième ronde en 2020)

Source : Données compilées par Sportlogiq pour Le Journal

Des contrats qui pourraient se comparer

C’est une chose de faire l’acquisition d’un joueur comme Pierre-Luc Dubois, mais c’en est une autre de s’assurer ses services pour plusieurs saisons. À nouveau, Sportlogiq s’est attardé aux contrats paraphés par des joueurs de centre ayant un profil semblable à celui du Québécois sur le plan de l’âge et des statistiques. Là encore, un constat ressort: ça coûtera cher, et pour longtemps. Avec Nick Suzuki qui est déjà sous contrat (un pacte semblable à celui que pourrait toucher Dubois, d’ailleurs), Cole Caufield qui le sera sans doute bientôt et d’autres jeunes joueurs qui signeront dans les prochaines saisons des prolongations de contrat, le Canadien devra faire plusieurs calculs s’il veut conserver les services de Dubois.

ROBERT THOMAS

Signé le 13 juillet 2022 avec les Blues

Âgé de 23 ans au moment de la signature

Venait de connaître une saison de 77 points en 72 matchs (20 buts, 57 aides)

8 ans / 65 M$ (moy. annuelle de 8,125 M$)

JOSH NORRIS

Signé le 14 juillet 2022 avec les Sénateurs

Âgé de 22 ans au moment de la signature

Venait de connaître une saison de 55 points en 66 matchs (35 buts, 20 aides)

8 ans / 63,6 M$ (moy. annuelle de 7,95 M$)

NICK SUZUKI

Signé le 12 octobre 2021 avec le Canadien

Âgé de 21 ans au moment de la signature

Venait de connaître une saison de 41 points en 56 matchs (15 buts, 26 aides)

8 ans / 63 M$ (moy. annuelle de 7,875 M$

TAGE THOMPSON

Signé le 30 août 2022 avec les Sabres

Âgé de 24 ans au moment de la signature

Venait de connaître une saison de 68 points en 78 matchs (38 buts, 20 aides)

7 ans / 50 M$ (moy. annuelle de 7,143 M$)

ROOPE HINTZ

Signé le 29 novembre 2022 avec les Stars

Âgé de 26 ans au moment de la signature

Venait de connaître une saison de 72 points en 80 matchs (37 buts, 35 aides)

8 ans / 67,6 M$ (moy. annuelle de 8,45 M$)

Source : Données compilées par Sportlogiq pour Le Journal