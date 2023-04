Vrai: huit artistes s’ouvrent sur leur santé mentale dans la série «Comme des papillons»

Parce que le sujet est de moins en moins tabou et de plus en plus nécessaire, huit personnalités québécoises s’ouvriront sur leur santé mentale dans la nouvelle série documentaire Comme des papillons.

PHOTO COURTOISIE

Victoria Charlton, Jérémy Demay, Marc Dupré, High Klassified, Louise Latraverse, Claude Legault, Mariana Mazza et Jonathan Roy se sont confiés à la caméra du réalisateur Hugo Rozon, à qui l’on doit The 108 Journey, un film documentaire introspectif qu’il a tourné après avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire.

PHOTO COURTOISIE

Cette production avait été applaudie à travers le monde.

Cette fois, dans les quatre épisodes de Comme des papillons, Hugo Rozon donnera la parole à d’autres artistes dans une réalisation inspirée et inspirante. Ceux-ci discuteront des enjeux de leur santé mentale à différents moments de leur existence, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée ce lundi.

PHOTO COURTOISIE

Leurs témoignages inédits évoqueront notamment les cycles émotionnels qui accompagnent chaque être humain, mais aussi le parcours des huit créateurs. Il est ainsi question de passages à vide, d’équilibre fragile, de force vive, mais aussi de lumière.

«Tous les êtres humains, sans exception, vivent à travers des cycles émotionnels et aspirent à la même chose: être heureux. Mon plus grand souhait est que cette série soit une source d’inspiration et qu’elle apporte un vent de fraîcheur et de la lumière dans le monde», a souligné Hugo Rozon.

PHOTO COURTOISIE

Produite par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, la série documentaire Comme des papillons sera disponible sur la plateforme Vrai de Vidéotron dès le 25 avril prochain.