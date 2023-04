FOURNIER (DESROCHERS)



RaymondeÀ Montréal, le 11 avril 2023 est décédée paisiblement à l'âge de 77 ans, Raymonde Desrochers.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond Fournier, ses filles Doreen et Carole (Patrick), ses petits-enfants Patricia (Daniel), Bruno ainsi que Marc-Antoine et Alexandre. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Pierrette (Réal) et son frère Fernand (feu Thérèse), ses belles-soeurs Dorothy (feu Dave) et Claire (Michel), ainsi que proches parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril de 17h à 18h suivi par le service funéraire à 18h au4525, CH DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLa famille désire remercier de tout coeur le précieux personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Verdun et du Centre d'Hébergement Champlain pour leur bienveillance, leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Champlain et Manoir Verdun.