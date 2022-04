4 modèles de véhicules d’occasion comme neufs à se procurer cet été

C’est un fait: les véhicules neufs commencent à se déprécier dans la minute où ils sortent de la cour du concessionnaire et continuent à perdre une bonne partie de leur valeur originale dans la première année. Voilà pourquoi de nombreuses personnes préfèrent se tourner vers des modèles d’occasion récents – et pourquoi vous devriez en faire autant!

La saison estivale qui approche représente une belle occasion de repartir à neuf. Dans le scénario qui nous intéresse ici, on peut dire... comme neuf!

En effet, le détaillant HGrégoire propose un vaste choix de véhicules d’occasion de qualité et en excellent état qui donnent l’impression de sortir tout juste de l’usine ou presque. C’est donc facile de mettre la main sur un modèle qui vous donnera fière allure sur la route, tout en correspondant à votre budget.

Qu’ils soient de 2020 ou de 2021, on les retrouve bien souvent avec moins de 20 000 kilomètres au compteur. Les voici:

Hyundai Elantra

Vous aimez en avoir pour votre argent? Hyundai est une marque réputée pour son excellent rapport qualité-prix, et l’Elantra en est un très bon exemple. La berline compacte coréenne a fait peau neuve pour 2021. Des modèles d’occasion comme neufs vous attendent, qu’il s’agisse de versions Essential ou encore Preferred offrant un équipement complet. Son design ne plaît pas à tout le monde, certes, mais sachez qu’il existe un bon choix d’Elantra 2020 de l’ancienne génération. Un coup d’œil s’impose!

Toyota Corolla

La Corolla n’a plus besoin de présentation, puisque sa qualité et sa fiabilité sont légendaires. Depuis qu’elle a été complètement renouvelée pour 2020, elle talonne la Honda Civic au chapitre des ventes canadiennes. Qu’il s’agisse d’une version d’entrée de gamme, comme la LE, ou d’apparence plus sportive, comme la SE, vous mettrez la main sur une berline compacte moderne, économique et sécuritaire.

Nissan Rogue

Nissan a complètement redessiné son Rogue pour 2021. On le retrouve chez HGrégoire, parmi l’éventail de modèles comme neufs. La version haut de gamme Platinum vous donnera l'impression de monter à bord d’un VUS compact de luxe. Des Rogue 2020 de l’ancienne génération ne sont pas à négliger non plus.

Hyundai Civic

Plusieurs raisons expliquent le long règne de la Civic à titre de voiture la plus vendue au pays: qualité, espace, faible consommation et, surtout, un agrément de conduite parmi les meilleurs de la catégorie. Pour vous amuser sur la route cet été, c’est un choix judicieux. Envie de faire un road trip? Tournez-vous vers la Civic à hayon et son aire de chargement pratique, sans oublier son moteur plus puissant sous le capot.

Dénicher un véhicule d’occasion comme neuf à un prix abordable est plus simple que vous le pensez. Rendez-vous chez le détaillant d’occasion HGrégoire, qui rassemble uniquement des véhicules de qualité certifiés qui ont été inspectés sur plus de 150 points. Et avec la garantie de satisfaction de 7 jours ou argent remis, impossible de se tromper!