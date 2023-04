À propos de la liberté de choix des humains

Je n’ai jamais lu une opinion aussi bornée que celle exprimée par G.D. dans votre Courrier, quand il parle de sa détestation de l’aide médicale à mourir. Je m’apprête à mourir sous peu. Je souffre d’un cancer de stade 4 et je suis encore sous chimiothérapie. Pour le moment ça va encore, mais aussitôt que ça me causera plus de mal que de bien, je pourrai demander l’AMM, ou plutôt l’euthanasie, comme préfère l’appeler G.D. Personnellement je ne vois rien de mal à l’appeler ainsi puisqu’on y fait déjà référence pour les animaux de compagnie qu’on aime et à qui on préfère éviter des souffrances inutiles et inhumaines.

Si sa religion est si parfaite qu’il le dit, pourquoi devrions-nous persister à mourir dans des souffrances atroces, alors que les médecins ont la capacité d’adoucir nos derniers moments ? Comment peut-il s’offusquer qu’on veuille soulager nos derniers instants sur terre en préférant croire les sornettes des religions ? Des religions écrites par des hommes et pour des hommes, d’ailleurs.

Ça ne m’étonnerait pas qu’il pense comme nos voisins du sud qui remettent en force le refus de l’avortement. Avoir vu nos mères mortes en couches dans d’atroces souffrances ne lui a pas suffi. Facile pour lui d’écrire sur un sujet qui ne le touche pas, d’édicter des lois qui ne le concernent pas !

En conclusion mon cher G.D., avant de juger les personnes qui demandent l’AMM, revoyez donc ce que votre religion a infligé aux femmes ces cent dernières années, et dites-vous que jamais un homme ne me dictera plus la façon de vivre ma vie. Qui êtes-vous pour agir ainsi ? Comme bien d’autres hommes qui se croient supérieurs aux femmes, j’imagine ? On est arrivé en 2023, pas en 1923. Revenez sur terre, ça presse ! Les femmes ont désormais autant de droits que les hommes, incluant celui de demander l’aide médicale à mourir.

Christiane Pichette

Ça me ravit de publier votre réplique aux propos de G.D., justement le jour où il réagit à mon commentaire sur son texte. Vous serez à même de constater jusqu’où peut aller sa mauvaise foi.