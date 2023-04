Aaron Carter est mort noyé après avoir pris du Xanax

Le chanteur Aaron Carter est mort noyé dans son bain après avoir inhalé du gaz réfrigérant et consommé du Xanax, a conclu le coroner qui s’est penché sur le décès de la vedette survenu en novembre dernier.

Selon le rapport notamment relayé par «TMZ» et «People», le frère cadet du chanteur des Backstreet Boys Nick Carter a perdu conscience en raison des drogues qu’il avait consommées, l’amenant à glisser dans son bain et à se noyer.

L’analyse toxicologique a révélé que Carter avait inhalé du difluoroéthane, un gaz qui peut servir de réfrigérant. Il est aussi utilisé dans les bouteilles de gaz compressé à titre de dépoussiérant.

À faible concentration, le difluoroéthane peut causer un sentiment d’euphorie, mais est hautement toxique à concentration élevée.

De l’alprazolam, un tranquillisant utilisé pour contrer l’anxiété généralement connu sous le nom commercial de Xanax, a aussi été retrouvé dans le corps d’Aaron Carter.

Selon le rapport du coroner, plusieurs cannettes de dépoussiérant ont été découvertes dans la demeure où Carter est décédé.

Le rapport du coroner laisse cependant sceptiques les proches du chanteur. Son ex-fiancée et mère de ses enfants, Melanie Martin, s’est montrée circonspecte.

«Le résultat de l’autopsie ne me permet pas de tourner la page. Il avance que la cause de la mort est la noyade, mais ajoute qu’il portait un t-shirt et un collier dans le bain, ce qui n’a pas de sens ; pourquoi serait-il allé dans le bain avec ses vêtements. [...] Je ne comprends pas la chaîne des événements et ce rapport nous amène juste à nous poser plus de questions», a-t-elle réagi lorsque sollicitée par TMZ.

La mère d’Aaron, Jane Carter, avait confié en mars dernier qu’elle croyait que son fils pourrait avoir été victime d’un meurtre, et non d’un accident comme l’a conclu le coroner.