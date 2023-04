Cancer: Des essais cliniques pour un nouveau traitement contre les leucémies résistantes dès 2024

Un nouveau traitement prometteur contre les leucémies résistantes pourrait permettre de soigner de nombreux enfants dès 2024 lors d’essais cliniques.

Ce traitement, élaboré par une équipe du CHU Sainte-Justine, consiste à greffer au patient des cellules appelées ThINKK. Ces dernières sont cultivées à partir de sang de cordon – collecté après des accouchements par Héma-Québec – et ont pour but d’activer les cellules «tueuses» transmises par la greffe de moelle osseuse.

«Il n'y a pas de façon plus efficace d'activer les cellules NK contre la leucémie que la nôtre», a affirmé le Dr Michel Duval, chef du service d’hématologie-oncologie au CHU Sainte-Justine, par voie de communiqué.

Selon les essais précliniques, on a observé une guérison dans 80 % des cas, et ce même pour des cas plus graves. «Nous avons réussi à détruire des cellules leucémiques d’un patient qui avait une des leucémies myéloïdes les plus agressives que j’aie vue dans ma carrière», a ajouté le Dr Duval.

La première phase d’essais cliniques pourrait débuter dès 2024 si Santé Canada et la «Food and Drug Administration» aux États-Unis donnent leurs feux verts.