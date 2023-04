Ce qu’il faut savoir sur l’aide financière aux proches aidants

Le Québec compte plus de 1,5 million de proches aidants qui prennent soin d’un proche présentant une incapacité physique, psychologique ou psychosociale. Quelles sont les ressources financières à leur disposition?

Malheureusement, il n’existe pas d’allocation ou de soutien financier direct pour les proches aidants, explique Guillaume Joseph, directeur général de L’Appui pour les proches aidants, un organisme qui offre soutien, informations et références.

«Il y a toutefois des crédits d’impôt au provincial et au fédéral. Il faut répondre à certains critères pour y avoir droit, tant du côté du proche aidant que de la personne soutenue», ajoute-t-il.

Crédits d’impôt à connaître

Le crédit canadien pour aidant naturel peut être réclamé au fédéral lorsqu’un proche souffre de déficience physique ou mentale. Cette personne doit être à votre charge, même si elle ne réside pas avec vous. Il peut s’agir du conjoint, père, mère, enfant, petit-enfant, oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce, etc.

Pour y avoir droit, il faudra démontrer que l’on subvient à au moins un de ses besoins de base comme se loger, se vêtir ou se nourrir. Contrairement au crédit offert au fédéral, le crédit d’impôt pour personne proche aidante est remboursable. Il s’adresse aux proches aidants soutenant un adulte souffrant d’une déficience grave et prolongée, ou au proche aidant soutenant un parent de 70 ans et plus.

Si l’on répond aux critères d’admissibilité, le proche aidant cohabitant avec la personne aidée peut recevoir un crédit universel de 1299 $. Une somme pouvant aller jusqu’à 1299 $, en fonction du revenu net de la personne aidée, qu’il y ait cohabitation ou pas, peut aussi s’ajouter. Ce dernier montant ne s’applique pas pour les proches aidants de parents de 70 ans et plus.

Pour en savoir plus sur ces crédits et les conditions d’admissibilité, visitez la page web détaillée de L’Appui à ce sujet.

Dans certaines circonstances, un proche aidant pourrait aussi avoir accès à des prestations d’assurance-emploi s’il fournit des soins ou du soutien à une personne gravement malade, blessée ou nécessitant des soins de fin de vie.

Des crédits peu utilisés

Guillaume Joseph souligne qu’au Québec, ces crédits sont peu utilisés, car ils sont méconnus de la population.

«On constate que les gens ne sont pas au courant de leur existence. L’autre obstacle est qu’une large proportion de proches aidants ne se reconnaissent pas comme tels», dit-il.

L’Appui a d’ailleurs réalisé une recherche en novembre 2022 révélant qu’un proche aidant sur deux ne pense pas en être un. «Par exemple, les parents d’un enfant handicapé ne se considèrent pas comme des proches aidants, mais comme des parents. Il y a donc encore du travail à faire pour que ces crédits soient mieux compris», mentionne M. Joseph.

L’autre difficulté réside dans le fait que les critères d’admissibilité peuvent être restreints ou encore qu’il faille obtenir des attestations de la part d’un médecin. Ces contraintes et démarches administratives constituent souvent un frein.

M. Joseph rappelle qu’il existe de nombreuses ressources gratuites qui contribuent à alléger le fardeau des proches aidants et à réduire leur appauvrissement.

«Bien souvent, ils doivent réduire leurs heures de travail ou même cesser de travailler, ce qui a un impact majeur sur leurs revenus», dit-il.

La ligne Info-aidant de L’Appui peut d’ailleurs donner un coup de pouce pour trouver les bonnes ressources.

Il existe aussi des services de répit pour permettre aux proches aidants de souffler un peu pendant qu’une autre personne viendra prendre soin de leur proche.

Deux ressources utiles

Info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit. Il s’adresse notamment aux proches aidants et à leur entourage. Il est accessible 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.

1 855 852-7784 ou info-aidant@lappui.org

Proche aidance Québec regroupe 124 organismes communautaires soutenant les proches aidants.

514 524-1959 ou info@procheaidance.quebec ou www.procheaidance.quebec