Comment nettoyer et préparer son véhicule au printemps?

L’hiver est enfin derrière nous et c’est désormais le temps de nettoyer, décontaminer et protéger son véhicule. Calcium accumulé, saletés, poussières, contaminants et autres n’ont pas épargné la carrosserie et l’habitacle de votre véhicule ces derniers mois. Il est maintenant venu le temps de la faire briller à nouveau.

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio, il a été question d’esthétique automobile. Antoine Joubert et Germain Goyer se sont entretenus avec François Bonneville, propriétaire du Centre de Formation Esthétique automobile du Québec.

Que peut-on faire facilement à la maison?

Évidemment, tous les automobilistes n’ont pas toutes les ressources nécessaires pour faire une remise à neuf de leur voiture. Or, il est possible de procéder à certaines tâches soi-même et à faible coût, comme l’explique François Bonneville. Il recommande, d’abord, de retirer le calcium de l’habitacle. « Pour enlever le sel et le calcium, ça prend un bon rinçage avec de l’eau chaude. On devra aspirer le tout adéquatement ensuite », précise-t-il.

L’aspirateur vous permettra d’enlever également la poussière, les miettes et les roches qui se sont accumulées au fil du temps.

Pour ce qui est de la carrosserie, François Bonneville recommande « d’utiliser des produits spécialisés à base d’acide pour enlever la poussière de frein sur la carrosserie [...] et de poursuivre la décontamination avec une pâte d’argile ». Sans surprise, il est d’avis qu’une machine à pression est un outil pratique. Elle permet d’éliminer un maximum de saletés à l’étape du rinçage, soit avant de commencer le frottage, tout en diminuant le risque d’égratignures.

Doit-on dépenser des sommes astronomiques pour des produits de nettoyage?

Les magasins à rayons et spécialisés ont une panoplie de produits d’entretien de véhicules et l’on peut facilement s’égarer. Au cours de l’entrevue, François Bonneville a déboulonné le mythe du prix.

En effet, le marketing et l’image de marque sont deux facteurs prédominants dans la conquête d’un acheteur. À cet effet, il affirme « qu’on n’est pas obligé d’acheter ce qu’il y a de plus cher. Des produits plus bas de gamme ou de marque maison, parfois fabriqués au Québec, sont souvent excellents. »

Ne pas cirer son véhicule au soleil

Après avoir rincé, lavé et séché son véhicule, il peut être judicieux d’appliquer une cire sur la carrosserie. Or, il faut le faire dans des bonnes conditions pour obtenir un résultat optimal. « Il ne faut pas cirer son véhicule au soleil. Certains produits vont sécher trop vite. Il ne faut pas appliquer la cire sur les moulures. Il existe maintenant plusieurs cires en vaporisateur », affirme M. Bonneville.

En plus des services d’esthétique automobile, François Bonneville offre également de la formation.

