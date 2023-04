Crues printanières: «Tout est sous contrôle», assure le maire de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Dans l’ouest de l’île de Montréal, les crues printanières inquiètent les autorités, qui sont passées en mode «alerte» au cours des dernières heures.

La rivière des Prairies, qu’enjambe le pont de l'île Mercier, est un secteur sous surveillance. En 2017 et 2019, le pont s’était retrouvé submergé.

Le maire de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, assure justement que les leçons du passé ont été retenues.

«Écoutez, tout est sous contrôle. On a un plan d’intervention qui a été fait depuis l’expérience acquise des dernières années, et puis on sait où intervenir, les premières places, puis c’est important d’informer la population qu’actuellement, on n’est pas inquiet de la situation, on se prépare», explique-t-il.

«On demande aux gens de faire pareille, de s’appeler des volontaires, de dire : écoute, je vais peut-être avoir besoin de bras bientôt», donne-t-il en exemple.

Le maire assure par ailleurs que de multiples ressources sont déployées afin de faire face à la crue.

«Il y a des palettes de sable qui sont livrées un petit peu partout à des points de chute. À l’Île Mercier, ce qu’on a fait, c’est qu’on livre directement chez des citoyens, parce que c’est une des zones un peu plus prioritaires. Et on a d’ailleurs bâti une digue; une deuxième est en construction actuellement. Ce sont nos points les plus bas, ce sont les points numéro un d’intervention», détaille encore M. Côté.

La mairesse Valérie Plante fera le point cet après-midi dans Ahunstic-Cartierville, alors que la Ville de Montréal pourrait passer en mode «intervention».